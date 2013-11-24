Parte il tour dei Mattanza: in Sicilia per promuovere la cultura dello Stretto

Dopo una lunga attesa i MATTANZA tornano finalmente in Sicilia!

La splendida terra da cui traggono suoni, brani e sapori li accoglierà in un breve tour concentrato nei centri nevralgici dell’isola. Troverete infatti il gruppo al LOMAX di Catania il 29 novembre a partire dalle ore 22, e al MALOX di Palermo il 30 novembre a partire dalle ore 23. Già previsto inoltre un ritorno, per un’esibizione a Messina, a coronamento della cultura dello Stretto di cui i MATTANZA da più di trent’anni si fanno portavoce. Il gruppo si compone di 7 elementi e mission del Progetto MATTANZA è diffondere conoscenza e cultura attraverso il recupero di testi trasmessi oralmente, dando voce al popolo e alla sua ricchezza. Le vivide immagini che se ne traggono, di storie e personaggi realmente esistiti, vengono rielaborate con sonorità suggestive e originali, distinguendosi, in questo, dal repertorio del folk-revival degli ultimi anni. Tradizione e modernità, passato e presente coesistono anche nella scelta degli strumenti: alla chitarra battente, alla lira, ai fiati e alle percussioni popolari, si affiancano infatti chitarra e basso elettrico, tastiere e fisarmonica, sulle cui note si esprimono la voce maschile del leader e fondatore Mimmo Martino e quella femminile della giovanissima Rosamaria Scopelliti che lo accompagna.

I componenti: MIMMO MARTINO: voce, flauto dolce, percussioni, armonica – ENZO PETEA: fisarmonica, tastiere, cori – FABIO MORAGAS: chitarra battente, chitarra classica, cori – ROBERTO ARICO’: basso, contrabbasso – MARIO LO CASCIO: chitarre, fisarmonica, pianoforte, lira calabrese, cori – ROSAMARIA SCOPELLITI: voce – GIACOMO FARINA, ex KUNSERTU: percussioniValentina Pagano (tour manager): 377.1659251 – paganovalentina2@gmail.comPagina Facebook Mattanza: https://www.facebook.com/mattanza.orgSito web: www.mattanza.orgCanale youtube: http://www.youtube.com/user/mattanzaytchannelPer richiesta CDs: info@mattanza.org