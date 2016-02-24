Parte la rassegna il Gusto del Jazz con Moreno Romagnoli 4et

Fervono già i preparativi per la prima edizione del Gusto del Jazz, la stagione musicale promossa al Teatro Il Piccolo di Castiglione Cosentino che si affaccia al jazz e a tutto il molteplice sonoro che coabita nello scenario musicale contemporaneo.

Con i suoi 12 appuntamenti esclusivi questa rassegna vuole essere una “finestra sul mondo” e non verrà meno al proprio scopo: esplorare l’inconsueto, il poco conosciuto, l’ignorato, l’inesplorato, offrire al pubblico stimoli che ne accrescano la conoscenza. Musica jazz, attraverso grandi musicisti che ne hanno fatto la storia e nel contempo ne incarnano l’attualità, ma anche esponenti di quelle “musiche di confine” che si nutrono di culture diverse.

Il concerto del 27 febbraio

Sabato 27 febbraio alle ore 21 arriva, dopo aver calcato i prestigiosi palchi dell’AlexanderPlatz e del BeBop, famosissimi jazz club della Capitale, e dopo aver essere stati ospiti nei più prestigiosi festival jazz della nazione, il quartetto del sassofonista Moreno Romagnoli che proporranno sul palco del teatro Il Piccolo, il loro progetto intitolato Bossanova Project.

Insieme a Moreno Romagnoli al sax, anche Mauro Salvatore alla batteria, e Luigi Blasioli al contrabbasso. Ma fiore all’occhiello del prestigioso progetto è la collaborazione con la cantante e polistrumentista italo-brasiliana Raquel Silva Joly, artista di alto spessore tecnico-musicale, cantante dalla voce sensuale e dalla tecnica chitarristica sopraffina.

Il Bossanova Project

Il quartetto così composto – reduce dalla pubblicazione dell’ultimo disco Bossanova Project, presentato a Rai 1, nella trasmissione “BRAZIL”-delizierà il pubblico di appassionati e di curiosi, sia con brani composti dallo stesso Moreno Romagnoli, leader del quartetto, sia con i migliori successi della musica brasiliana e della Bossanova, rivisitati con arrangiamenti degni di nota.

Una serata all’insegna della Bossanova, dunque, come musica di qualità che ha avuto grande influenza sul jazz dal 1960, e che contempla testi che ricordano la vita carioca di Rio De Janeiro.

La serata al teatro Il Piccolo, si completa, nel dopo concerto con una cena assieme agli artisti , e con degustazione di vini, al prezzo complessivo di euro 12 e sono previsti abbonamenti per 6 spettacoli, al costo di 60 euro e per 12 spettacoli, al prezzo di 120 euro.

Prevendita e abbonamenti

La prevendita dei biglietti è prevista presso :

Botteghino del Teatro

Bar Giò – Via Sicilia, Cosenza

Bar Parise, Via Caloprese, Cosenza

Bar del Centro, Corso della Libertà 134 – Catiglione Cosentino

Igt Hitech, Via Miceli – Cosenza

Rivendita Tabacchi 77 Via Marconi, Rende – Città Universitaria

Rifornimento Esso, Strada Provinciale destra Crati, San Pietro in Guarano

Vintage Zone, Via Adige 16, Cosenza

UFFICIO STAMPA:

Mafalda Meduri tel. 3934805123 mail: maf.meduri@gmail.com

INFO ARTISTI:

MORENO ROMAGNOLI BOSSANOVA PROJECT

Moreno Romagnoli –Sax Tenore e Soprano

Raquel Silva Joly –Voce, Chitarra Classica

Luigi Blasioli – Contrabbasso

Mauro Salvatore – Batteria

Musicisti di alto spessore tecnico-artistico, eseguono sia brani composti dal sassofonista MORENO ROMAGNOLI, sia i migliori successi della musica brasiliana e della Bossanova, rivisitati con arrangiamenti personali. Fiore all’occhiello del progetto è la collaborazione con la cantante/chitarrista italo-brasiliana RAQUEL SILVA JOLY, artista di alto spessore tecnico-musicale, cantante dalla voce sensuale e dalla tecnica chitarristica sopraffina. Reduci dalla pubblicazione dell’ultimo Disco “Bossanova Project” – presentato a RAI 1 alla trasmissione “BRASIL”. I brani che saranno eseguiti saranno scelti tra i più ricercati della Bossanova – con omaggio alla chansonnier francese ed al songbook americano – rivisitati ed arrangiati in chiave personale dalla cantante/chitarrista Raquel SIlva Joly e dallo stesso Moreno Romagnoli.