Partita la corsa ai biglietti per il kolossal musicale ‘Romeo e Giulietta’

Partita subito bene la vendita dei biglietti per il kolossal musicale “Romeo e Giulietta – Ama e cambia il mondo”, prodotta da David Zard, che andrà in scena al Palacalafiore di Reggio Calabria dal 4 al 6 febbraio 2016 con uno strepitoso cast, ben tredici bilici di scenografie e l’organizzazione di Ruggero Pegna. A poco più di due anni dall’indimenticabile prima all’Arena di Verona in diretta Rai, l’eccezionale trasposizione musicale della maestosa opera shakespeariana chiuderà i battenti con questa prima e unica tappa in Calabria.

Prevendita e sconti per scuole e comitive

Oltre alla prevendita per i tre spettacoli serali con inizio alle ore 21, è già corsa ai biglietti anche in moltissime scuole di tutta la regione e della vicina Sicilia per le due repliche mattutine del 5 e 6 febbraio alle ore 10.30 riservate agli studenti, al prezzo speciale “scuole” di euro 13.50 a biglietto, come avvenuto per i recenti spettacoli de “I Promessi Sposi”.

Per i serali, sono anche previsti sconti del 10% per comitive di almeno venticinque persone. Per la prenotazione di scuole e gruppi, comunicano dall’organizzazione, bisogna rivolgersi esclusivamente alla segreteria della Show Net di Ruggero Pegna, tel. 0968441888 mail info@ruggeropegna.it.

I numeri del musical e il cast

In questi due anni “Romeo e Giulietta – Ama e cambia il mondo” ha totalizzato oltre trecentomila spettatori, stabilendo nuovi record: 45 artisti, un palco di 550 metri quadrati, 23 cambi scena, oltre 270 costumi, 40 tecnici impiegati ogni sera dietro le quinte, 15 persone di produzione, 6 specialisti della comunicazione, 120 operai, 13 bilici necessari per il trasporto delle imponenti scenografie.

Eccezionale il cast: Federico Marignetti sarà “Romeo”, Giulia Luzi “Giulietta”, Vittorio Matteucci, protagonista di tutte le maggiori opere musicali italiane, nel ruolo del “Conte Capuleti”, Luca Giacomelli Ferrarini “Mercuzio”, Gianluca Merolli “Tebaldo”, Silvia Querci “la Nutrice”, Leonardo di Minno “il Principe”, Roberta Faccani, ex voce dei Matia Bazar, sarà “Lady Montecchi”, Barbara Cola, nota al grande pubblico per il suo successo da solista, vestirà i panni di “Lady Capuleti”, Riccardo Maccaferri “Benvolio”, Giò Tortorelli “Frate Lorenzo”. Completerà il cast, il folto corpo di ballo diretto impeccabilmente dalla coreografa Veronica Peparini. Un cast straordinario che in questi mesi ha incantato un pubblico eterogeneo e variegato, dai grandi artisti del panorama italiano che hanno assistito al musical, agli oltre 32.000 studenti accorsi da tutta Italia per le matinée. Le musiche originali sono di Gerard Presgurvic, i testi di Vincenzo Incenzo e la regia di Giuliano Peparini, tra i registi e coreografi più innovativi al mondo, già Primo Ballerino al Ballet National de Marseill.

Il tour di Aldo, Giovanni e Giacomo

Partita col botto anche la prevendita per l’unica tappa in Calabria dell’attesissimo tour di Aldo, Giovanni e Giacomo, in programma sempre al Palacalafiore di Reggio Calabria il prossimo 19 maggio 2016. Tutte le informazioni sono reperibili al sito www.ruggeropegna.it.

Informazioni utili per gli spettatori

Spettacoli serali: giovedì 4, venerdì 5 e sabato 6 febbraio 2016, con inizio alle ore 21.00.

Spettacoli mattutini per le scuole: venerdì 5 e sabato 6 febbraio, con inizio alle ore 10.30 (prezzo speciale studenti € 13.50). Le scuole interessate devono rivolgersi al numero telefonico 0968441888.

Prezzi dei biglietti per gli spettacoli serali, compreso prevendita (tutti posti numerati):

€ 54,50 platea e tribuna bassa centrale, € 46,50 tribuna bassa laterale e tribuna centrale alta, € 39,50 curva, € 33,50 tribuna laterale alta. Sconti del 10% per gruppi di almeno 25 persone.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: tel. 0968441888 oppure al sito www.ruggeropegna.it.

Prevendite TICKETONE, online su www.ticketone.it.‪

‎REGGIO CALABRIA: B’art c.so Garibaldi a fianco Teatro Cilea, tel. 0965332908, New Taxi c.so Garibaldi n. 330, tel. 0965332383; Media World, Via Nazionale-S.S. Ionica snc – Tel.0965738211, Poste Reggio Calabria Centro, Via Miraglia 14 – Tel.0965315379;

‪‎CASTROVILLARI: Dany Music, Via Mazzini 57/A – Tel.098127084;

CATANZARO: Ricevitoria Rotundo, Via della Stazione 28/30 – Tel.0961752097;Media World, Viale Emilia – Tel.0961719511, Poste Shop Catanzaro Centro, Piazza L. Rossi 1 – Tel.0961503296;

COSENZA: Inprimafila, Via G. Marconi 140 – Tel. 0984795699, Poste Shop Cosenza, Via Vittorio Veneto 59 – Tel.0984819313;

‪‎CROTONE: Bar Nettuno, via Miscello da Ripe 33, Tel. 0962668810;

‪‎DAVOLI MARINA: Check Sound, viale Cassiodoro 25, Tel. 0967572505;

GIOIA TAURO: Travel Street, Via Sicilia 5 – Tel.096652802;

LAMEZIA TERME: Show Net Uffici Pegna, Corso G.Nicotera 237 – Tel. 0968441888;

LOCRI: Persephone Viaggi, via Garibaldi n. 30, Tel. 0964232172;

RENDE: Media World Cosenza (c/o C.C. Metropolis), Via Kennedy snc – Tel. 0984848111.

‪‎SIDERNO: Diano Viaggi, via dei Salici n. 4, Tel. 0964381397.

VIBO VALENTIA: Agenzia Cultura Viaggi di Massimiliano Pata, Via Calabria 15 – Tel. 3204522449