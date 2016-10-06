Partiti i lavori di ristrutturazione del Palasport di Pellaro

Sono stati avviati nei giorni scorsi i lavori per la ristrutturazione, l’adeguamento e la rifunzionalizzazione del Palasport della frazione di Pellaro, zona sud di Reggio Calabria. A darne notizia è il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà.

Cosa prevede il progetto e quanto costa

Il progetto, molto atteso dalla comunità di Pellaro, prevede la ristrutturazione della palestra nel suo complesso e l’adeguamento antincendio e la messa a norma degli impianti elettrici ed idrici fino alla completa rifunzionalizzazione dell’impianto. I lavori di ristrutturazione prevedono una spesa complessiva di circa 115 mila euro, suddivisi in due lotti. Somme reperite a bilancio dall’Assessore alle Finanze Armando Neri. Il tempo di esecuzione è di 90 giorni dalla data di consegna del primo lotto e di 60 giorni dalla consegna del secondo lotto.

«Dopo anni di attesa finalmente anche il Palasport di Pellaro tornerà nella disponibilità dei cittadini – ha commentato il Sindaco Giuseppe Falcomatà – quello degli impianti sportivi è un tema che sta molto a cuore all’amministrazione. Anni di incuria ed abbandono hanno ridotto in condizioni disastrose alcuni storici impianti cittadini, come nel caso dell’impianto di Pellaro che adesso tornerà ad essere un importante polo sportivo per tutto il quartiere e per l’intera zona sud della Città. Grazie al lavoro certosino che stiamo portando avanti, di concerto con gli assessori interessati, settimana dopo settimana le nostre strutture tornano nella disponibilità dei cittadini, ricostituendo importanti punti di riferimento non solo sotto il profilo sportivo ma anche come punti di aggregazione sociale».

La soddisfazione dell’assessore ai Lavori Pubblici

Soddisfatta anche l’Assessore ai Lavori Pubblici Angela Marcianò. «L’avvio dei lavori nella struttura sportiva di Pellaro rappresenta un’altra importante tappa del percorso di rifunzionalizzazione delle strutture sportive cittadine. A seguito delle diverse sollecitazioni giunte dai cittadini e dalle stesse società sportive – ha aggiunto l’Assessore – in questi mesi abbiamo lavorato senza sosta per intervenire sulle diverse criticità riscontrate nel settore degli impianti sportivi, che riteniamo centrale all’interno del nostro agire amministrativo. Nei prossimi mesi vigileremo con attenzione affinchè i lavori sul Palasport procedano speditamente e la struttura possa essere presto riconsegnata alla comunità di Pellaro».

