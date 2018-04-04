Pasqua e Pasquetta, boom di visitatori per le bellezze calabresi
Cattolica di Stilo, Le Castella e chiesa di San Francesco di Gerace: i numeri dei visitatori nei giorni di Pasqua e Pasquetta dei siti del Polo Museale
04 Aprile 2018 - 14:36 | di Vincenzo Comi
Apprezzabile affluenza di visitatori alla Cattolica di Stilo (Reggio Calabria), a Le Castella di Isola Capo Rizzuto (Crotone) e alla Chiesa di San Francesco d’Assisi di Gerace (Reggio Calabria) in occasione della Santa Pasqua e del lunedì dell’Angelo.
La Cattolica di Stilo (Reggio Calabria), costruita dai monaci orientali, che nei secoli X e XI vivevano in agglomerati di grotte naturali; Le Castella di Isola Capo Rizzuto (Crotone), la torre cilindrica, di chiara derivazione angioina, svetta centralmente all’interno della fortezza di Le Castella e ne testimonia l’impianto originario che dovrebbe risalire al XIV secolo e La Chiesa di San Francesco d’Assisi di Gerace (Reggio Calabria), già dei Frati Minori (fondazione 1252), rappresentano siti di assoluto valore storico, artistico e monumentale della nostra Regione.
I siti sono diretti dall’architetto Rossana Baccari che ne rende noto il numero dei visitatori in relazione a queste due giornate:
La Cattolica di Stilo
01 aprile: visitatori 187
02 aprile: visitatori 894
Le Castella di Isola Capo Rizzuto
01 aprile: visitatori 120
02 aprile: visitatori 1055
La Chiesa di San Francesco d’Assisi di Gerace
01 aprile: visitatori 135
02 aprile: visitatori 85
La Cattolica di Stilo, Le Castella di Isola Capo Rizzuto e la Chiesa di San Francesco d’Assisi di Gerace sono afferenti al Polo Museale della Calabria, diretto da Angela Acordon.
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