Cattolica di Stilo, Le Castella e chiesa di San Francesco di Gerace: i numeri dei visitatori nei giorni di Pasqua e Pasquetta dei siti del Polo Museale

Apprezzabile affluenza di visitatori alla Cattolica di Stilo (Reggio Calabria), a Le Castella di Isola Capo Rizzuto (Crotone) e alla Chiesa di San Francesco d’Assisi di Gerace (Reggio Calabria) in occasione della Santa Pasqua e del lunedì dell’Angelo.

La Cattolica di Stilo (Reggio Calabria), costruita dai monaci orientali, che nei secoli X e XI vivevano in agglomerati di grotte naturali; Le Castella di Isola Capo Rizzuto (Crotone), la torre cilindrica, di chiara derivazione angioina, svetta centralmente all’interno della fortezza di Le Castella e ne testimonia l’impianto originario che dovrebbe risalire al XIV secolo e La Chiesa di San Francesco d’Assisi di Gerace (Reggio Calabria), già dei Frati Minori (fondazione 1252), rappresentano siti di assoluto valore storico, artistico e monumentale della nostra Regione.

I siti sono diretti dall’architetto Rossana Baccari che ne rende noto il numero dei visitatori in relazione a queste due giornate:

La Cattolica di Stilo

01 aprile: visitatori 187

02 aprile: visitatori 894

Le Castella di Isola Capo Rizzuto

01 aprile: visitatori 120

02 aprile: visitatori 1055

La Chiesa di San Francesco d’Assisi di Gerace

01 aprile: visitatori 135

02 aprile: visitatori 85

La Cattolica di Stilo, Le Castella di Isola Capo Rizzuto e la Chiesa di San Francesco d’Assisi di Gerace sono afferenti al Polo Museale della Calabria, diretto da Angela Acordon.