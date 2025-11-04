Straface nella nuova Giunta Regionale: “Calabria più inclusiva e solidale”

"L’impegno – sottolinea Straface – sarà quello di proseguire nel solco della concretezza, privilegiando il dialogo, l’ascolto e la collaborazione con i territori e con tutte le realtà sociali e istituzionali"

“Ringrazio il Presidente Roberto Occhiuto per avermi voluta nella squadra di governo della Regione Calabria, affidandomi le deleghe all’Inclusione Sociale, alla Sussidiarietà e al Welfare, alle Pari Opportunità e al Benessere Animale. È per me un grande onore poter ricambiare oggi questa fiducia, proseguendo da nuovi e più autorevoli incarichi il lavoro e la missione portata avanti in questi anni, con impegno e responsabilità ancora maggiori”.



È quanto dice Pasqualina Straface, riconfermata Consigliera regionale e da stamani (3 novembre) componente della nuova Giunta Occhiuto, accogliendo l’incarico ufficializzato nelle scorse ore dal Presidente della Regione e rispondendo a tutti i messaggi di stima e affetto di queste ore.

“Rappresentare la Calabria in Giunta – aggiunge l’Assessore regionale – è per me una grande responsabilità e un privilegio. Continuerò a lavorare con lo stesso spirito di servizio che ha guidato fin qui la mia esperienza istituzionale, promuovendo una regione che cresce e che crede nel valore delle persone, della solidarietà e delle pari opportunità.

L’impegno – sottolinea ancora – sarà quello di proseguire nel solco della concretezza, privilegiando il dialogo, l’ascolto e la collaborazione con i territori e con tutte le realtà sociali e istituzionali che quotidianamente operano per la coesione e la crescita della regione. Insieme – aggiunge – continueremo a cercare soluzioni ai problemi reali e a costruire nuove opportunità, nell’interesse esclusivo dei calabresi.

Un ringraziamento particolare al coordinatore regionale di Forza Italia, Ciccio Cannizzaro – conclude Straface – e a quanti, all’interno del partito, mi hanno sostenuta e incoraggiata ed un augurio di buon lavoro va a tutti i colleghi della Giunta Regionale. Mi attende una sfida impegnativa ma entusiasmante: lavorerò ogni giorno per rendere la Calabria una regione più giusta, inclusiva e solidale. Una Calabria che non lasci indietro nessuno”, conclude Straface.