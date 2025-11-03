Consiglio regionale, cinque nuovi ingressi con i “supplenti”: la nuova composizione di Palazzo Campanella

Cinque nuovi consiglieri entrano a Palazzo Campanella dopo la nomina della Giunta Occhiuto. Ecco chi sono i supplenti, i collegi di provenienza e la nuova composizione del Consiglio regionale della Calabria

Con la nomina della nuova Giunta da parte del presidente Roberto Occhiuto, cambia anche la composizione del Consiglio regionale della Calabria. Non mutano i rapporti di forza tra maggioranza e opposizione, ma entrano in aula cinque nuovi consiglieri per effetto della legge che prevede l’introduzione del “consigliere supplente”.

La norma, approvata nella scorsa legislatura, stabilisce che i consiglieri nominati assessori lascino temporaneamente il proprio seggio al primo dei non eletti nella lista di riferimento. In caso di cessazione dall’incarico in Giunta, il titolare rientra automaticamente a Palazzo Campanella.

Le novità in consiglio

Sono cinque gli assessori designati da Occhiuto che lasciano il seggio di consigliere regionale: Gianluca Gallo, Pasqualina Straface (Forza Italia), Giovanni Calabrese, Antonio Montuoro (Fratelli d’Italia) e Filippo Mancuso (Lega).

Al loro posto subentrano i “supplenti”, già proclamati e pronti a partecipare al primo Consiglio regionale dell’era Occhiuto-bis, previsto – secondo quanto trapela – la prossima settimana. All’ordine del giorno ci sarà l’elezione del nuovo presidente del Consiglio regionale, che sarà Salvatore Cirillo (Forza Italia).

Ecco, nel dettaglio, i nuovi ingressi e i rispettivi collegi:

Collegio Nord (Forza Italia) Per Gianluca Gallo: entra Antonio De Caprio , già consigliere nella precedente legislatura, con 4.780 voti . Per Pasqualina Straface: entra Piercarlo Chiappetta , con 4.260 voti .

Collegio Sud (Fratelli d’Italia) Per Giovanni Calabrese: entra Daniela Iriti , vicina all’eurodeputato Denis Nesci, che alle regionali aveva raccolto poco meno di 7.000 voti .

Collegio Centro (Fratelli d’Italia) Per Antonio Montuoro: entra Filippo Pietropaolo , già consigliere nella scorsa legislatura, con 5.500 voti ottenuti nella circoscrizione centrale.

Collegio Centro (Lega) Per Filippo Mancuso: entra Gianpaolo Bevilacqua , con 5.100 preferenze ottenute.



Maggioranza e opposizione

La nuova assemblea conferma la netta prevalenza del centrodestra, che conta 20 seggi su 30, lasciando 9 all’opposizione guidata da Pasquale Tridico. Resta ancora da sciogliere il nodo della sua permanenza in Calabria o del rientro a Bruxelles, dove l’ex presidente dell’INPS ricopre un incarico al Parlamento europeo. Nodo che in realtà, secondo quanto raccolto da CityNow, è ampiamente risolto da settimane…

Forza Italia si conferma la forza trainante della coalizione, seguita da “Occhiuto Presidente”, Fratelli d’Italia, Lega e Noi Moderati.

La nuova composizione del Consiglio regionale della Calabria

Forza Italia:

Elisabetta Santojanni

Sergio Ferrari

Marco Polimeni

Salvatore Cirillo

Domenico Giannetta

Antonio De Caprio

Piercarlo Chiappetta

Occhiuto Presidente:

Pierluigi Caputo

Rosaria Succurro

Emanuele Lanoia

Giacomo Pietro Crinò

Fratelli d’Italia:

Angelo Brutto

Luciana De Francesco

Daniela Iriti

Filippo Pietropaolo

Lega:

Orlandino Greco

Giuseppe Mattiani

Gianpaolo Bevilacqua

Noi Moderati:

Riccardo Rosa

Vito Pitaro

Centrosinistra – Opposizione:



Partito Democratico:

Rosellina Madeo

Ernesto Alecci

Giuseppe Ranuccio

Giuseppe Falcomatà



Ferdinando Laghi (Tridico Presidente)

Vincenzo Bruno (Tridico Presidente)



Elisa Scutellà (M5S)



Francesco De Cicco (Democratici Progressisti)

Filomena Greco (Casa Riformista)