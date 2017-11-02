Paul C, il dj reggino in semifinale al ‘The European Music Contest’

Originale, eclettico ma soprattutto talentuoso: con il suo hip hop/rnb, Dj Paul C in un percorso lungo sei mesi, è riuscito a convincere l’esigente giuria del Tour Music Fest – The European Music Contest e ad aggiudicarsi così a pieno merito un posto nell’attesa Semifinale del festival che si terrà presso il Jailbreak di Roma. Questa sarà l’ultima sfida da sostenere per arrivare a calcare il palco della Finalissima internazionale del 24 Novembre in scena allo storico Piper Club di Roma.

Il Piper Club, la giuria e i premi della finalissima

Un palco che ha visto esibirsi artisti del calibro di Kurt Cobain. Jimi Hendrix, Renato Zero, Patty Pravo e molti altri e che, se Dj Paul C riuscirà a superare l’ultima prova, ospiterà anche la sua esibizione al cospetto del presidente di giuria Mogol e dei massimi esponenti della discografia italiana per rincorrere il sogno di vincere i fantastici premi in palio come un contratto di distribuzione con Sony Music Italy, un tour Europeo di concerti e un contratto di sponsorizzazione del valore di 10.000 euro da investire nella propria musica.

Dj Paul C ha convinto la Commissione Artistica del Tour Music Fest con il suoapproccio al genere hip hop/rnb riproponendo un progetto in maniera attenta e originale e dimostrando una capacità decisamente rara di saper giocare con la musica, la voce e le sonorità.

Il prossimo appuntamento: la semifinale del 10 novembre

Il prossimo appuntamento con Dj Paul C per il Tour Music Fest sarà il 10 Novembre al Jailbreak Live Club di Roma in via Tiburtina 870 per scoprire se con il suo talento si meriterà l’accesso all’evento di musica emergente più atteso dell’anno: la Finalissima del Tour Music Fest, il 24 Novembre sull’emozionante palco del Piper Club.

Partner della manifestazione: Sony Music italy, CET di Mogol, Eko Music Group, Montarbo, Korg, All Music Italia, Strumentimusicali.net, mercatinomusicale.com, villaggiomusicale.com, Ableton.