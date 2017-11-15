In occasione della Giornata Mondiale del Diabete 2017, l’Associazione Giada Medical Onlus in collaborazione con DnA Cycling , scende in campo Sabato 18 Novembre presso piazza Chiesa Santa Maria del Lume in Pellaro a partire dalle ore 15:30.

La giornata viene organizzata per sensibilizzare e informare l’opinione pubblica sul diabete, sulla prevenzione e gestione, una patologia grave e diffusa che può essere prevenuta e curata grazie all’adozione di un corretto stile di vita o con semplici interventi farmacologici.

Il tema 2017: le donne e il diabete

Il tema della Giornata Mondiale del Diabete è: “Le donne e il Diabete…il nostro diritto ad un futuro più sano”; per tale motivo al centro della campagna ci sarà il diabete gestazionale, ovvero quello che insorge durante una gravidanza. La prevenzione assume un ruolo determinante e la stessa Associazione Giada Medical, con lo staff medico, ne prende atto effettuando uno screening che prevede il controllo della glicemia, della pressione arteriosa e del peso corporeo.

L’arma vincente per controllare il livello glicemico e prevenire l’insorgenza del diabete consiste in una corretta alimentazione e stile di vita. Ecco che, il gruppo DnA Cycling darà prova di tutto questo con l’esecuzione di una sessione di spinning preceduta e susseguita dalla misurazione capillare della glicemia.

Perché proprio i pedali? Perché uno studio pubblicato su Medicine and Science in Sports and Exercise ha dimostrato che andare in bicicletta permette alle persone affette da diabete di dimezzare la glicemia nelle 24 ore successive.

Scendi in piazza con noi perché ciò che conta è agire oggi per cambiare domani.