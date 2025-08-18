Peperoncino d’oro 2025 a Pellaro: Sgrò, Laganà e Creaco tra i vincitori

Si è svolta ieri sera, nella splendida cornice del Lungomare “Paolo Latella” di Pellaro, la cerimonia di consegna dei Premi “Peperoncino d’oro 2025”, evento ideato nel 2009 dall’associazione culturale “Un peperoncino per lo stretto”, in sinergia con l’ Accademia Italiana del Peperoncino di Diamante.

La kermesse , nata per promuovere il lavoro dei calabresi “capaci e onesti”, è stata ospitata dagli amici del gruppo folk I Peddaroti, nel contesto del 42° festival internazionale del folclore “Gira Lu Mundu” . Per la sezione “enogastronomia” è stata premiata Carmela Rita Sgro’ (Oleificio Billari), per la sezione “Cultura e turismo”, l’associazione Borgo Nocille rappresentata da Demetrio Laganà, per la sezione “Intraprendenza professionale”, il premio è andato a Aldo Creaco (Excelsior Food).

Nelle foto, i tre premiati, insieme al segretario Angelo Latella, e al presidente Sergio Ribecco, dell’associazione organizzatrice.