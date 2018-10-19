Nel weekend all'Hostaria dei Campi protagoniste le cozze, con un accostamento bizzarro firmato dallo chef, e un nuovo impasto della pizza ai cereali

Questo week end protagoniste all’Hostaria dei Campi sono le “cozze”. Il menù PescAria, infatti, ti propone oltre alla classica pepata ed agli spaghetti cozze e vongole, anche una particolarissima accoppiata in perfetta linea con la stagione appena arrivata: “pasta fresca con fagioli e cozze”, accostamento bizzarro ma garantito dal nostro chef sempre pronto a sorprendere la propria clientela ed in continua evoluzione.

Per gli amanti della pizza, invece, oltre all’impasto tradizionale l’Hostaria dei Campi vi invita ad assaggiare quello nuovo ai cereali arricchito da farina integrale.

Una miscela selezionata di nuove farine ad altissima digeribilità, che dà al nostro organismo l’apporto di fibre necessario per il fabbisogno giornaliero.

E poi in arrivo una sorpresa, in preparazione un nuovo impasto che amplierà la scelta della clientela ed ovviamente anche la possibilità di gustare qualcosa di diverso dal solito.

Non dimenticare di prenotare il tuo tavolo dalle ore 17:30 al 0965.324003 oppure chiamando il 349.3610766