A Piano Lago l’incontro ‘Abitare la legalità’
Rotary e Lions organizzano un incontro pubblico sulla cultura della legalità, ospite l'on. Angela Napoli
18 Ottobre 2016 - 09:24 | di Vincenzo Comi
A Piano Lago (CS), giovedì 20 ottobre 2016 alle h 19:30, organizzato dal Rotary Club Rogliano Valle del Savuto e dal Lions Club Lamezia Terme Valle del Savuto in collaborazione con l’associazione RISVEGLIO IDEALE avrà luogo l’incontro “Abitare la Legalità”.
Dopo i saluti dell’Arch. MARCELLO PERRI (Presidente del Rotary Club Rogliano Valle del Savuto) e della Prof.ssa GIULIANA PUGLIANO (Presidente Lions Club Lamezia T. Valle del Savuto), relazionerà l’On. ANGELA NAPOLI Presidente Risveglio Ideale e già Vicepresidente Commissione Parlamentare Antimafia.
La Cittadinanza è invitata a partecipare all’evento che si svolgerà all’HOTEL CARPINO in via Parisi 34 a PIANO LAGO – MANGONE (CS).
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