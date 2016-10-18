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A Piano Lago l’incontro ‘Abitare la legalità’

Rotary e Lions organizzano un incontro pubblico sulla cultura della legalità, ospite l'on. Angela Napoli

18 Ottobre 2016 - 09:24 | di Vincenzo Comi

Legalità e partecipazione, giornata nazionale di mobilitazione di Confcommercio

A Piano Lago (CS), giovedì 20 ottobre 2016 alle h 19:30, organizzato dal Rotary Club Rogliano Valle del Savuto e dal Lions Club Lamezia Terme Valle del Savuto  in collaborazione con l’associazione RISVEGLIO IDEALE avrà luogo l’incontro  “Abitare la Legalità”.

Dopo i saluti dell’Arch. MARCELLO PERRI (Presidente del Rotary Club Rogliano Valle del Savuto) e della Prof.ssa GIULIANA PUGLIANO (Presidente Lions Club Lamezia T. Valle del Savuto), relazionerà l’On. ANGELA NAPOLI  Presidente Risveglio Ideale e già Vicepresidente Commissione Parlamentare Antimafia.

La Cittadinanza è invitata a partecipare all’evento che si svolgerà  all’HOTEL CARPINO in via Parisi 34 a PIANO LAGO – MANGONE (CS).

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