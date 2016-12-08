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A piazza Duomo l’esibizione della cantante Valeria Familiari

Alle 18:30 in piazza Duomo, tra i mercatini di Natale, si esibisce la giovane Valerie, che nel 2014 ha partecipato ai provini di X Factor

08 Dicembre 2016 - 12:59 | di Federica Geria

Valeria Familiari, in arte Valerie, cantante, in piazza Duomo a Reggio Calabria

Questo pomeriggio alle ore 18:30, si esibirà a Reggio Calabria, presso piazza Duomo, all’interno dell’area ove sono ubicati i mercatini di Natale, la giovanissima e promettente cantante Valeria Familiari in arte Valerie.

Ha iniziato a cantare fin da piccola per gioco sino a quando è diventa una vera e propria passione. Nel 2014 ha partecipato ai provini di X-FACTOR arrivando tra i primi 60 in Italia. Seconda classificata nella categoria “canto” al concorso nazionale “Teenager Italy” che si è svolto a Padova. Attualmente sta per pubblicare il suo lavoro dal titolo “Follia”.

Pagina Facebook: https://m.facebook.com/V.officialmusic/

Canale YouTube: https://m.youtube.com/channel/UCMjasLgAWXpQE7pGCKu5WQg

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