A piazza Duomo l’esibizione della cantante Valeria Familiari

Questo pomeriggio alle ore 18:30, si esibirà a Reggio Calabria, presso piazza Duomo, all’interno dell’area ove sono ubicati i mercatini di Natale, la giovanissima e promettente cantante Valeria Familiari in arte Valerie.

Ha iniziato a cantare fin da piccola per gioco sino a quando è diventa una vera e propria passione. Nel 2014 ha partecipato ai provini di X-FACTOR arrivando tra i primi 60 in Italia. Seconda classificata nella categoria “canto” al concorso nazionale “Teenager Italy” che si è svolto a Padova. Attualmente sta per pubblicare il suo lavoro dal titolo “Follia”.

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