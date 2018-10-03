Era il 30 agosto, un’estate fa, quando con grande ottimismo, dopo le varie vicissitudini, pubblicavamo un pezzo sul rilancio di Piazza Garibaldi (leggi adesso).

Il Comitato Corso Sud, nella giornata di oggi, mette a conoscenza la stampa locale di un documento che attesterebbe la noncuranza mista a pigrizia della Città Metropolitana e del Comune di Reggio Calabria. A seguito di varie comunicazioni con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, il Comune infatti non ha trovato ad oggi soluzioni propositive per l’area. Perché non si hanno le idee chiare in merito o perché non si ha intenzione di agire?

Cosa dice il documento del Ministero

Dal documento visionato si apprende che in piazza non ci siano prospettive visto che: “Durante un incontro operativo tenutosi al MIT il 10/1/2018 con il Sindaco di Reggio Calabria e i suoi funzionari per discutere della convenzione, è stato richiesto un accredito di somme per l’intervento “Parco Lineare Sud” utilizzando quanto era stato già erogato come acconto per la realizzazione del parcheggio, precisamente € 1.231.816,17 tale utilizzo è stato autorizzato”.

Inoltre si legge che: “il Ministero ha sollecitato con nota numero 8596 del 6/12/2017 il comune di Reggio Calabria a predisporre una relazione di aggiornamento sulle problematiche in essere relative all’intervento in argomento, che ad oggi non risulta ancora trasmessa“.

Degrado dell’area e sit-in del 4 ottobre

Nel frattempo, l’intera area soffre, a partire dalla mancanza di segnaletica e di opportuna pulizia di una delle piazze principali della città. I reggini non possono che percepire una situazione di incuria e degrado.

Intanto domani 4 ottobre alle ore 10:30, si terrà un sit-in nell’area degli scavi di Piazza Garibaldi. Interverrà anche il Comitato Corso Sud con il suo Presidente, forte delle motivazioni appena illustrate ed impegnato da anni, con costanza, nella valorizzazione dell’intera area.