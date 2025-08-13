Inaugurata a Reggio la nuova piazza Milano, Malara: ‘Terzo intervento nei quartieri popolari’

Grande soddisfazione per la rigenerazione e la consegna della “nuova” Piazza Milano è stata espressa dal consigliere comunale Marcantonino Malara per il quale questo ultimo intervento, sui tre previsti su aree pertinenziali di grandi complessi di edilizia residenziale pubblica (Marconi, Vico Neforo e l’attuale piazza), costituisce un traguardo concreto che restituisce dignità, decoro e valore sociale a quest’area cittadina.

“Gli interventi realizzati sono frutto di una visione – ha dichiarato Malara – che risponde non solo alla volontà di riqualificazione di uno spazio in termini di decoro ed arredo urbano ma, soprattutto, all’espressa volontà di riattivare socialità, facendolo diventare un bene collettivo”.

Il consigliere ricorda che il risultato ottenuto è frutto di una programmazione accurata fatta col sindaco Giuseppe Falcomatà e l’ex assessore ai lavori pubblici Giovanni Muraca, grazie a fondi di rigenerazione urbana attratti ed ottenuti tramite bandi a cui ha partecipato il Comune. Le richieste dell’Amministrazione sono state tutte accolte, distinguendosi e caratterizzandosi quali progetti di forte impatto sociale diffusi sulle periferie reggine, in vari quartieri.

Un piano diffuso di rigenerazione urbana

Interventi simili sono stati realizzati e consegnati, o sono in programma, in zone come San Cristoforo, San Salvatore, Vinco o Valanidi; anche Trunca e Cataforio, per quanto riguarda la rigenerazione e la rifunzionalizzazione sociale delle piazze e dell’ex municipio. Sono stati, altresì, realizzati interventi su centri civici ed ex circoscrizioni: Catona e Sbarre già ultimati, Ravagnese in corso di esecuzione.

Pertanto, quello di Piazza Milano chiude il programma previsto sui quartieri popolari e si affianca ad altri interventi importanti sulla zona sud, come quello in corso sui rioni Guarna e Caridi.

Da circa un mese, d’altronde, è stato dato in gestione anche il Parco Cacozza sul viale Calabria e la zona dello stadio (la parte sottostante) è interessata da uno dei più rilevanti progetti PINQuA, che rigenererà l’ex deposito delle ferrovie con un grande parco urbano e dei nuovi alloggi di edilizia pubblica all’avanguardia sul piano della sostenibilità.

Ci sono in corso tanti altri interventi per riqualificare questa zona della città che, finalmente, inizia a vivere un orizzonte diverso e positivo con rinnovata fiducia.

“Piazza Milano oggi – ha continuato Malara – consente al giovane di fare sport, al bambino di giocare e agli skaters di usare una pista dedicata. Di fatto è un luogo concepito per un incontro intergenerazionale che riqualifica un’intera area, rendendola sicura (con l’installazione dell’impianto di sorveglianza) e consentendo a chiunque di viverla in modo sereno e di stare insieme in modo civile e gradevole”.

Leggi anche