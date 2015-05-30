Pigiessiadi 2015: l’evento dell’anno
81 squadre e quasi mille atleti a Marina di Sibari per le finali regionali e interregionali delle Polisportive Giovanili Salesiane
30 Maggio 2015 - 13:05 | di Federica Geria
Qualcuno lo ha già definito “l’evento dell’anno”. Ed a giudicare dai numeri non ha tutti i torti. 81 squadre partecipanti, quasi 1000 presenze tra atleti e dirigenti, 25 associazioni, 4 sport, 20 categorie, 26 tornei, 146 partite, 20 ore di attività agonistica, 7 regioni d’Italia e 11 province coinvolte. Per le Polisportive Giovanili Salesiane calabresi, l’edizione 2015 delle “Pigiessiadi” rappresenta una vera e propria “ciliegina sulla torta”. Una manifestazione tutta da gustare dal 30 maggio al 2 giugno prossimi presso le strutture sportive del “Minerva Resort” di Marina di Sibari, in provincia di Cosenza. E’ il nono anno che il Comitato Regionale calabro promuove l’evento, ma in questa occasione una ricorrenza di assoluto rilievo fa da cornice: il Bicentenario della nascita di San Giovanni Bosco, il Santo dei giovani. Non nasconde l’entusiasmo il presidente delle PGS Calabria, Demetrio Rosace, a pochissimi giorni dall’inizio ufficiale della manifestazione: «E’ con particolare fervore che abbiamo preparato, davvero nei minimi particolari, questo importantissimo appuntamento. Le “Pigiessiadi 2015”, nell’anno del Bicentenario, saranno veramente occasione di sano confronto sportivo dove dovrà prevalere la condivisione di uno sport che unisce e che accomuna». Quattro giorni di “grandi finali regionali e interregionali” per fanciulli, ragazzi, giovani e meno giovani, dalla categoria mini alla categoria libera di calcio a 5, pallavolo e basket. Ma soprattutto quattro giorni di confronto e di sano divertimento per atleti, genitori, alleducatori e dirigenti coinvolti in varie iniziative e momenti: dalle partite ai giochi, dalla celebrazione eucaristica alle serate di festa, dai momenti di formazione alle premiazioni finali previste alle ore 11 di martedì 2 giugno. Insomma, un forte mix di attività che ha ottenuto, durante la fase organizzativa, il patrocinio della Regione Calabria, del Comune di Sibari, del Coni Calabria, del Comitato Nazionale delle PGS, nonché il personale incoraggiamento di Mons. Nunzio Galantino, segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana. Accanto agli sport più comuni, si affiancheranno, poi, altre discipline come la danza, con il “Concorso di Danza Moderna” e il “Gran Galà Interregionale”, il beach ed il sand volley. «Sarà tanta l’emozione nel momento in cui daremo il via ai giochi – aggiunge il presidente Rosace – soprattutto pensando alla nostra Regione, spesso screditata, ma oggi grande protagonista nel contesto dell’aggregazione sportiva e della vita sociale e spirituale Non riesco personalmente a ricordare una manifestazione simile negli ultimi anni. Siamo orgogliosi di poterci considerare noi, Comitato Regionale PGS Calabria, pionieri per tale tipologia di eventi e, ancora oggi, con Don Bosco protagonisti ed artefici del suo sogno».
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