Pitti Uomo dal 12 al 15 Gennaio a Firenze

Di M.Carmela Di Marte – Come ogni anno, l’evento più atteso per la categoria uomo rimane il Pitti Uomo a Firenze, che quest’anno ha come tema guida dei saloni la Pitti Generation(s).

Un modo non convenzionale per rivolgersi alle tante generazioni che fanno parte del mondo della moda e ai diversi stili di vita. L’obiettivo è quello di raccontare con la leggerezza e l’ironia che contraddistingue l’evento, un’epoca dove l’età diventa solo uno stato mentale, lasciando spazio a uomini over 50, maturi, con jeans e t-shirt, e giovani dalle barbe vittoriane che si sono coperti amanti del vintage.

Nella cornice di Fortezza del Basso , con un set design a cura di Oliviero Baldini, il Pitti accoglierà i visitatori tra installazioni e incursioni; e per celebrare Pitti Generation(s) sarà presentata anche la speciale collection di oggetti iconici ed evergreen realizzata dal design brand italiano Seletti in collaborazione con Toiletpaper, magazine di culto di Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari.

Per consultare il calendario degli eventi in programma collegatevi al sito: http://www.pittimmagine.com