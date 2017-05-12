Il Pizi di Palmi sul podio a suon di musica

Il Liceo “Pizi” di Palmi si è attestato al primo posto nel X Festival Concorso Nazionale “Giovani musicisti in Orchestra” indetto dall’Associazione A.Gi.Mus. – Associazione Giovanile Musicale della Sicilia – che si è svolto a Modica presso il Teatro Garibaldi il 5 Maggio.

Il concorso prevedeva la partecipazione degli Istituti Musicali e di gruppi in cui vi fosse la direzione di un’orchestra e di un coro. Ed il Pizi possiede un’orchestra, composta quasi per intero da fiati, con un basso e un pianoforte, ed un magnifico coro che allieta, durante l’anno, diverse manifestazioni scolastiche.

L’esibizione dell’orchestra e del coro

Sotto la direzione magistrale del M° Maurizio Managò, gli alunni componenti l’orchestra dell’Istituto hanno eseguito melodicamente il pezzo di Andrea Bocelli, “The prayer”, accompagnato dalla polifonia del coro sapientemente istruito dalla Prof.ssa Maria Bonfiglio, referente del Progetto “Musicainsieme” del Pizi.

La performance ha contemplato anche l’esecuzione musicale di un ballo tipico turco dal titolo “ Uskudar”, del brano latino “Sway” di Pablo Beltran Ruiz e della canzone dei Deep Purple “Smoke on the water”, pezzi resi sublimi dall’arrangiamento del M° Managò.

È con orgoglio che la Dirigente del Pizi, Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci, accoglie la coppa vinta con votazione massima su tanti Istituti partecipanti, compresi quelli specificamente musicali, sottolineando “ l’importanza della musica quale linguaggio universale, quale arte che accomuna i popoli e che suscita e rafforza legami sociali positivi anche per mezzo di tradizioni culturali condivise.

La musica è, infatti, cultura estetica, è cultura storica, è cultura individuale e interviene sui processi formativi attraverso il piano intellettuale, emozionale, affettivo e sociale. Ha funzione specificamente educativa che non si esaurisce nell’occasione straordinaria delle esibizioni, bensì trova in esse il punto di arrivo di quei percorsi di apprendimento caratterizzati da sviluppo continuo e crescita personale di tutti gli studenti e di ciascuno”.

L’impegno dei 53 componenti dell’orchestra

Dopo molti pomeriggi trascorsi nell’Auditorium a provare i pezzi da eseguire nella competizione, i 53 componenti l’orchestra, diretti dal M° Managò, e il coro polifonico, guidato dalla Prof.ssa Bonfiglio, sono oggi entusiasti di questa attestazione che li ripaga dell’impegno in un periodo in cui lo studio lascerebbe poco spazio a chi non si fa trasportare dalla passione per la musica. I buoni risultati si ottengono, infatti, se la passione per quello in cui si crede è accompagnata da competenza e da spirito di sacrificio e la Prof.ssa Bonfiglio ha saputo creare un lavoro di squadra che ha reso possibile il superamento degli altri Istituti partecipanti al Festival delle Orchestre.

La classificazione al 1° posto testimonia che la passione per la musica è, ancor oggi, un tenue filo che collega gli animi di ogni popolo e rende lieto e parsimonioso lo spirito che aleggia in ogni esser umano. Scommettere sui giovani e, tramite loro, sulla musica di un pentagramma per migliorare il mondo ed educare l’animo crea senza dubbio buoni risultati a lungo raggio ed è questa una delle carte vincenti che il Liceo Pizi sperimenta appieno.

Marilea Ortuso