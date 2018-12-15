Originalissimo presepe di pizza realizzato da un noto pizzaiolo reggino: Giorgio Riggio, pluricampione mondiale di pizza nella diverse discipline in competitions, ha realizzato anche quest’anno un presepe interamente realizzato con la pasta della pizza.

Il presepe si trova all’interno del ristorante Alto by San Carlo, il terrazzo dei magazzini Selfridges sulla Oxford Street di Londra, dove attualmente il pizzaiolo reggino lavora.

Le sue creazioni artistiche a base di acqua e farina sono da anni già note nel panorama nazionale ed internazionale e numerose sono state anche le comparse televisive delle sue creazioni artistiche: suoi sono gli abiti da sposa realizzati per Rai Due, le maschere a “Buona Domenica”, il mosaico del Rosario di Pompei, quello di San Gennaro, il mosaico dei bronzi di Riace e molti altri lavori che hanno reso nota la città di Reggio Calabria in giro per il mondo.