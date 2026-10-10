‘PizzaVille’, Siderno diventa la città della pizza: dodici pizzerie e quattro giorni di spettacolo

Piazza Portosalvo ospita la prima edizione del food fest dedicato alla pizza e al racconto del territorio: nelle quattro serate musica dal vivo, intrattenimento per i più piccoli e attività per le famiglie. Per ogni pizza acquistata, un euro sarà destinato all'Associazione Angela Serra

Quattro giorni dedicati alla pizza, alla convivialità e alla solidarietà. Dal 15 al 18 ottobre Piazza Portosalvo, nel cuore di Siderno, si trasformerà in PizzaVille, una prima edizione della grande città del gusto che riunirà dodici realtà della ristorazione della Locride, spettacoli musicali, intrattenimento e attività rivolte a un pubblico di tutte le età a cura dell’Associazione Pizzavillage.

Non soltanto una manifestazione gastronomica, ma un appuntamento pensato per mettere insieme le persone, valorizzare il lavoro dei pizzaioli e raccontare, attraverso uno dei piatti più conosciuti e amati, le eccellenze e le tradizioni del territorio.

Dodici pizzerie protagoniste di PizzaVille

Saranno dodici le realtà coinvolte nella manifestazione: Albatros, La Pineta, Madre Pinzeria, La Mimosa, Pabis, Prodotti dello Chef, Rocco Borzomì, Salsedine, Santa Caterina, Raftel X Sunset, The Bloom e Vincenzo Fotia – L’Artigiano della Pizza.

Ciascuna porterà a PizzaVille la propria interpretazione della pizza, con proposte che mettono in relazione tecnica, esperienza, creatività e prodotti del territorio. Un percorso gastronomico attraverso differenti stili, impasti e abbinamenti, con particolare attenzione agli ingredienti che caratterizzano la tradizione calabrese.

Le proposte saranno consultabili sul sito ufficiale www.pizzaville.it, dove saranno disponibili anche il programma e le informazioni per partecipare.

Quattro giorni di musica, spettacoli e appuntamenti per le famiglie

PizzaVille sarà anche un luogo di intrattenimento e socialità, con un calendario di spettacoli distribuiti nelle quattro giornate. La manifestazione prenderà il via giovedì 15 ottobre con Hosteria N.4. Venerdì 16 spazio al tributo a Ligabue, mentre sabato 17 sarà la volta degli 883 Revolution, con un repertorio dedicato ai successi degli 883.

Domenica 18 ottobre la chiusura musicale sarà affidata a Mr. Muscolo & i suoi Estrogeni. In ogni giornata, inoltre, sarà previsto uno spazio dedicato ai bambini ed al loro divertimento, affinché gli stessi genitori possano avere la possibilità di gustare le pizze e passare un momento conviviale mentre i loro figli avranno spazi e attività dedicate esclusivamente a loro.

Una pizza che sostiene la solidarietà: un euro per ogni acquisto all’Associazione Angela Serra

Quest’anno, però, gustare la propria pizza avrà un piacere in più. Accanto alla valorizzazione gastronomica, PizzaVille avrà una significativa finalità benefica e per ogni pizza acquistata durante le quattro giornate, un euro sarà devoluto all’Associazione Angela Serra, sezione Locride, realtà impegnata nel sostegno alla ricerca oncologica e alle persone che affrontano la malattia. È una scelta che dà alla manifestazione un significato ulteriore: trasformare un momento di incontro e condivisione in un’occasione concreta di sostegno al territorio e alla sua comunità. Ogni pizza consumata contribuirà così alla raccolta solidale, permettendo ai visitatori di partecipare direttamente all’iniziativa attraverso un gesto semplice.

PizzaVille, una città da vivere insieme

Per quattro giornate, Piazza Portosalvo diventerà il punto di incontro tra pizzaioli, famiglie, appassionati e visitatori. La pizza sarà il filo conduttore di un evento che punta a coniugare qualità gastronomica, spettacolo, identità territoriale e partecipazione. L’appuntamento è a Siderno dal 15 al 18 ottobre, per vivere insieme PizzaVille e contribuire, attraverso la partecipazione, alla sua finalità solidale.

Informazioni e programma: www.pizzaville.it