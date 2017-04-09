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Plauso del sindaco Falcomatà alla Polizia Metropolitana

Il sindaco della Città Metropolitana ringrazia il comandante Domenico Crupi e gli agenti per l'impegno contro le gravi violazioni urbanistiche

09 Aprile 2017 - 19:11 | di Vincenzo Comi

Il Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria

Il sindaco della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà ha espresso compiacimento e soddisfazione al Comandante della Polizia Metropolitana, Domenico Crupi, e a tutti gli appartenenti al Corpo per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata nell’azione di contrasto alle gravi violazioni della disciplina urbanistica, nell’ambito dell’operazione APAN.

“Ancora una volta – dichiara il sindaco – la Polizia Metropolitana si distingue per efficienza ed alto senso del dovere. A tutti loro va il plauso della Città Metropolitana orgogliosa del lavoro svolto al servizio della legalità e delle leggi della Repubblica. La Polizia Metropolitana, con funzioni di Polizia Giudiziaria e Pubblica Sicurezza, impegnata tanto nella prevenzione quanto nella repressione dei reati, assume un ruolo da protagonista nel progetto di legalità che vogliamo per l’intero territorio metropolitano”.

I complimenti agli agenti della Polizia Metropolitana sono giunti anche dal vicesindaco e delegato al personale, Riccardo Mauro, che ha inteso ringraziare gli uomini del Comandante Crupi che, quotidianamente, svolgono un ruolo importantissimo con dedizione, passione e spirito di sacrificio.

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