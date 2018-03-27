Otto concerti uniscono Reggio e Messina nella settima edizione: i due artisti di punta sono Eddie Gomez e Danilo Rea, con chiusura il 19 aprile

Rush finale per la settima edizione del PLAY MUSIC FESTIVAL, che con un programma di otto concerti ha unito le due città dello Stretto – Reggio Calabria e Messina – in un emozionante “Cheek to Cheek” culturale. Iniziativa realizzata in collaborazione con il PEPERONCINO JAZZ FESTIVAL, uno dei più prestigiosi eventi culturali calabresi e nazionali.

Ma entriamo nel vivo del Festival che nella prima decade di aprile vedrà esibirsi i due artisti di punta della rassegna:

Eddie Gomez al Miramare il 4 aprile

Mercoledì 4 aprile al Miramare in doppio set – ore 20 ed ore 22 – salirà sul palco uno dei più celebri contrabbassisti della storia del jazz: EDDIE GOMEZ, collaboratore storico di Bill Evans, Miles Davis, Chick Corea.

Gomez, sarà accompagnato da Salvatore Bonafede al piano ed Eliot Zigmund alla batteria.

Danilo Rea al Teatro Cilea l’8 aprile

Domenica 8 aprile sul palco del Teatro Cilea sarà di scena uno degli indiscussi ambasciatori del jazz italiano nel mondo: il pianista DANILO REA (conosciuto anche per le collaborazioni storiche con Gino Paoli, Mina, Fiorella Mannoia), che darà un saggio della sua poetica e del suo eclettismo musicale dialogando con il grande Ares Tavolazzi (contrabbassista degli Area) e con il batterista australiano Adam Pache.

I biglietti sono acquistabili al costo di € 15,00 presso il botteghino del Teatro Cilea, al Malavenda Cafè – Via Giulia RC, e on line sul sito inprimafila.net.

Il festival si chiuderà al Clan Off Teatro di Messina giovedì 19 aprile con il concerto del chitarrista australiano TIM MC MILLAN esponente di spicco dello stile finger picking, musicista capace di fondere folk, blues, classica e rock, e che ha affascinato personaggi come Al Di Meola.

L’evento, patrocinato dalla Regione Calabria e dalla Conferenza permanente interregionale per il Coordinamento delle Politiche dell’Area dello Stretto presieduta dal consigliere regionale calabrese Domenico Battaglia è realizzato anche grazie al supporto della Fondazione Giuseppe Marino e di altri operatori commerciali della città.

Sito: www.playmusicfestival.it Infoline 3356679730