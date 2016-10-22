Pol Futura, Ecelestini suona la carica
Mister Romeo prepara la sfida con l'Odissea 2000, detentrice della Coppa Italia di serie B: la Futura è pronta e si attende il pubblico delle grandi occasioni
22 Ottobre 2016 - 09:14 | di Vincenzo Comi
Ci vorrà la migliore Futura sabato pomeriggio al botteghelle perché di fronte ci sarà l’Odissea 2000, squadra detentrice della Coppa Italia di serie B, costruita anche quest’anno per vincere.
Mister Romeo ha lavorato tutta la settimana per preparare al meglio la partita con allenamenti mirati e intensi. Da segnalare però in casa Futura l’infortunio a Simone Martino, vittima di uno stiramento che lo terrà lontano dal parquet per alcune partite.
La squadra comunque è pronta e vogliosa di dimostrare il vero valore. Ecelestini suona la carica: In campo solo per dare il massimo, il resto verrà da se.
Atteso il pubblico delle grandi occasioni considerata l’importanza della gara. La partita sarà trasmessa domenica alle 19.00 su RTV canale 14 del digitale terrestre e contemporeamente in streaming.
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