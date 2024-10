“Polo Sportivo di Pentimele”: interventi per 5 milioni di euro

Prosegue l’iter amministrativo verso l’avvio dei lavori del nuovo Polo Sportivo di Pentimele. La Giunta Comunale guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà ha approvato con apposita delibera il documento preliminare all’avvio della Progettazione riguardante l’intervento denominato “Polo Sportivo Pentimele” volto alla realizzazione di un complesso sportivo nella zona nord.

Il finanziamento dell’importo complessivo dell’intervento è pari a 5 milioni di euro e verrà finanziato grazie al Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

L’Intervento vuole completare, implementare e rafforzare la destinazione sportiva che il circondario già possiede grazie alla presenza di alcune strutture importante come il PalaCalafiore, il Circolo del Tennis “Rocco Polimeni” uniti alle altre strutture sportive e ricettive già esistenti.

“L’intervento del “Polo Sportivo Pentimele” sarà un passo decisivo per lo sviluppo sportivo e cittadino di Reggio Calabria– ha affermato Giovanni Muraca Assessore ai lavori pubblici – l’Amministrazione Comunale ha inteso ricercare una proposta progettuale per valorizzare una zona dal potenziale turistico straordinario. E’ doveroso sottolineare che l’intervento è finanziato interamente, con i fondi del Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana, individuati nell’ambito della programmazione voluta dall’Amministrazione comunale su indicazione del Sindaco Giuseppe Falcomatà.

L’obiettivo è quello di riqualificare un’area di grande pregio, attualmente sottoutilizzata rispetto alle sue potenzialità, visto che si trova a pochi passi dal centro cittadino. Un progetto ambizioso, quindi, che produrrà la rigenerazione urbana di un intero quartiere, che sarà riqualificato e restituito ai cittadini, nel rispetto delle sue caratteristiche ambientali, rafforzandone l’immagine in sintonia con i valori paesaggistici. La struttura coinvolgerà cittadini e visitatori della nostra città – evidenzia l’Assessore Muraca ed andrà a risolvere la problematica relativa alla riqualificazione completa dell’ex fiera campionaria, luogo da bonificare e valorizzare grazie a questo progetto”.

Il Consigliere con Delega allo Sport ed al Turismo Giovanni Latella fa eco all’Assessore Muraca. ”L’area di Pentimele – ha spiegato Latella – grazie al finanziamento ottenuto con i Patti per lo Sviluppo della Città Metropolitana potrà strappare una grossa fetta di leadership meridionale sia in chiave sportiva che turistica. La bellezza del luogo è nota e si tramanda da tempi antichissimi. Grazie alla costruzione del nuovo “Polo Sportivo”, tutta la zona dove pullulano attività d’eccellenza ne trarrà grande vantaggio. Il connubio turismo e sport potrà ancor di più beneficiare della riqualificazione della zona dell’ex Fiera Campionaria. Nelle zone limitrofe infatti, spicca la presenza del PalaCalafiore, riaperto dall’amministrazione Falcomatà nel 2014 è, ad oggi, un impianto d’eccellenza per posti a sedere, struttura e funzionalità per tutto il meridione, testimoniato dai tantissimi eventi sportivi, concerti e spettacoli che hanno luogo quasi ogni giorno”.

“Accanto al PalaCalafiore, andrà a trarre beneficio dalla costruzione della nuova struttura anche il Circolo del Tennis “Rocco Polimeni” struttura importante per tutto il panorama del Tennis Italiano e luogo di manifestazioni nazionali ed internazionali negli anni, senza dimenticare il Circolo Nautico e i tanti stabilimenti balneari che potranno potenziare la loro offerta proprio grazie alla nascita del nuovo polo sportivo”.