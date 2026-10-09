Ponte Calopinace, la decisione di Cannizzaro sul nuovo nome
Una novità che coinvolgerà direttamente i cittadini reggini, chiamati a scegliere il nome della nuova infrastruttura che collega l’area del Tempietto al Parco Lineare Sud
09 Ottobre 2026 - 12:07 | di Redazione
Il ponte Calopinace, inaugurato questa mattina a Reggio Calabria, avrà presto una nuova denominazione. Ad annunciarlo è stato il sindaco Francesco Cannizzaro attraverso un video pubblicato sui propri canali social.
Una novità che coinvolgerà direttamente i cittadini reggini, chiamati a scegliere il nome della nuova infrastruttura che collega l’area del Tempietto al Parco Lineare Sud.
La scelta affidata ai reggini
Dopo il taglio del nastro e l’iniziativa “L’alba di una nuova era”, arriva dunque un nuovo passaggio simbolico legato al ponte: non sarà l’amministrazione comunale a decidere autonomamente la denominazione, ma saranno i cittadini a essere coinvolti nella scelta.
Restano ancora da definire le modalità attraverso le quali i reggini potranno esprimere la propria preferenza. Maggiori dettagli saranno quindi comunicati successivamente dall’amministrazione.
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