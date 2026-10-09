Ponte Calopinace, la decisione di Cannizzaro sul nuovo nome

Il ponte Calopinace, inaugurato questa mattina a Reggio Calabria, avrà presto una nuova denominazione. Ad annunciarlo è stato il sindaco Francesco Cannizzaro attraverso un video pubblicato sui propri canali social.

Una novità che coinvolgerà direttamente i cittadini reggini, chiamati a scegliere il nome della nuova infrastruttura che collega l’area del Tempietto al Parco Lineare Sud.

La scelta affidata ai reggini

Dopo il taglio del nastro e l’iniziativa “L’alba di una nuova era”, arriva dunque un nuovo passaggio simbolico legato al ponte: non sarà l’amministrazione comunale a decidere autonomamente la denominazione, ma saranno i cittadini a essere coinvolti nella scelta.

Restano ancora da definire le modalità attraverso le quali i reggini potranno esprimere la propria preferenza. Maggiori dettagli saranno quindi comunicati successivamente dall’amministrazione.