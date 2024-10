Ponte sullo Stretto, l’ing. Nuvolone difende Villa e avverte: ‘Zona non adatta ad un cantiere simile’

Esordisce così l’ing. Paolo Nuvolone ai nostri microfoni nel corso di una lunga intervista sul tema Ponte sullo Stretto. Come noto, il decreto Ponte è stato già approvato alla Camera dei Deputati, ed è pronto oggi per approdare al Senato della Repubblica.

Laureato al Politecnico di Milano, con alle spalle oltre trent’anni di esperienza sui cantieri in Italia ed in Europa, l’ing. Nuvolone è un profondo conoscitore del territorio reggino.

“La zona interessata, dal punto di vista della conformazione morfologica non è particolarmente adatta ad un cantiere di queste proporzioni. Il cantiere va modulato in modo particolare per evitare di avere un impatto insopportabile. Sicuramente un centinaio di abitazioni andranno abbattute nella zona alta. E’ fondamentale quindi condividere con la popolazione l’intero percorso. Come ha detto bene il sindaco di Villa, la città non può essere ‘la città sotto il ponte’, perchè Villa ha già numerosi problemi. La costruzione deve essere condivisa appieno altrimenti diventa un qualcosa calato dall’alto e non potranno che esserci problemi. La condivisione deve essere ‘eccezionale’ altrimenti è difficile che l’opera possa avere un consenso dalle popolazioni interessate”.