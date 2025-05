Ponte sullo Stretto e piano assunzioni, Ciucci: ‘Massima attenzione al territorio. Le imprese si attrezzino’

Entro l’estate l’avvio del cantiere dell’opera faraonica del Ponte sullo Stretto di Messina. Lo confermano i vertici della società Stretto di Messina, lo conferma il Ministro Salvini. Villa San Giovanni e l’intera area metropolitana dello Stretto attende l’inizio del cantiere che dovrebbe portare alla realizzazione del ponte a campata unica più lungo al mondo.

Webuild è pronta all’avvio imminente dei cantieri del Ponte sullo Stretto e si dice fiduciosa alla posa della prima pietra entro l’estate, auspicando lavoro per i giovani e connettività per la Sicilia come il resto d’Italia. Ma quali i benefici diretti per il territorio calabrese e siciliano? Quante assunzioni ci saranno strettamente legate al territorio?

"Il nostro indirizzo verso il contraente generale è quella di mantenere il massimo delle ricadute sia in termini occupazionali, sia in termini di attività – ha spiegato il dott. Ciucci ai microfoni di Live Break – E' un invito formale che noi facciamo a WeBuild. Sarà un invito concreto all'attenzione al territorio".

Nel pomeriggio di venerdì l’amministratore delegato della società ‘Stretto di Messina‘ dott. Pietro Ciucci ha incontrato i rappresentanti di Confindustria Reggio Calabria per un confronto in vista delle prossime assunzioni, necessarie all’avvio dell’opera.