Porto Bolaro ospita la 5° Coppa Città di RC Auto Storiche

Porto Bolaro Shopping Center è lieto di ospitare la partenza della 5° Coppa Città di Reggio Calabria Auto Storiche, una manifestazione pensata per gli amanti delle auto d’epoca, ma occasione unica per scoprire percorsi turistici ed enogastronomici.

Quest’anno la carovana delle “Vecchie Signore” partirà dal piazzale del Centro Commerciale in zona San Leo sabato 11 giugno , e si snoderà nella meravigliosa area grecanica, lungo le strade e i luoghi dove un tempo si respirava il profumo del gelsomino e del bergamotto.

Le sempre numerose auto, provenienti da tutta la Calabria e dalla vicina Sicilia, si ritroveranno alle ore 8,30 e rimarranno in mostra per un paio d’ore nel parcheggio del Centro Commerciale, prima del saluto degli organizzatori e del via ufficiale della competizione.

Il percorso tra i comuni dell’area grecanica

Due giorni, sabato 11 e domenica 12 giugno 2016, di gloriosa e meritata vanità per le automobili che con la loro eleganza raccontano la storia di un Italia d’altri tempi, prosperosa, piena di vita e di speranze. La raccontano percorrendo strade e piazze dei comuni di Condofuri Marina, Bova Marina, Bova Superiore, Brancaleone e Staiti, tra mare e vecchi borghi, siti archeologici, storia e cultura magno greca e bizantina.

La manifestazione è una vera e propria gara di regolarità, con prove a cronometro, controlli orari e controlli a timbro, ma anche una opportunità per i partecipanti di scoprire di anno in anno le bellezze della nostra terra, sia del versante ionico che quello tirrenico e aspromontano.

Organizzatori e patrocini della 5ª edizione

“La Coppa Città di Reggio Autostoriche” è ormai alla 5^ edizione, ed è organizzata dalle Associazioni “Vecchie Glorie Auto Storiche” – Presidente Demetrio Calluso – e dall’Associazione “Amici del Pulmino” – Presidente Antonino Carmelitano – sotto la vigile regia di Paolo Trapani e gode del patrocinio gratuito della Provincia di Reggio Calabria, e dei Comuni di Reggio Calabria, Brancaleone, Bova e Staiti, nonché del supporto della Proloco di Brancaleone, della Protezione Civile di S. Eufemia d’Aspromonte “I Lupi” e di alcuni operatori turistici ed agriturismi presenti lungo il circuito dell’area grecanica.