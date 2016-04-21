Poseidon lancia ‘Mens sana in corpore sano’

Il centro sportivo “Poseidon” di Reggio Calabria, attivo da oltre 27 anni nel settore e forte dei nuovi spazi di circa 4000mq, siti in via Loreto, traversa privata 18, lancia il progetto “Mens sana in corpore sano”.

L’idea innovativa ed unica in Calabria per contenuti, si pone il fine di offrire una serie di attività artistico culturali da affiancare a quelle sportive già esistenti per completare la formazione dei suoi soci.

I corsi per quattro fasce di età

Le attività sono rivolte a 4 fasce di età (dai 6 ai 90 anni) ed abbracceranno una serie di iniziative che comprendono corsi d’arte a vario titolo espressivo (musica, fotografia, disegno e tecniche di decorazione); laboratori di scrittura creativa e lettura scenica; stage informatici (Autocad, Photoshop, installazione software ed assemblaggio pc); fitness musicale, corsi di lingue, corso di animazione per bambini, clown-terapia e altro ancora.

Grazie alla collaborazione con il “CST” (Consorzio sportivo turistico culturale), le iniziative comprenderanno anche attività agrituristiche legate alla riscoperta dei luoghi e della memoria storico-culturale del territorio (escursioni turistiche ed enogastronomiche, archeotrekking, etc. etc.).

Spazi per enti e associazioni

Il centro sportivo Poseidon, inoltre, mette a disposizione i locali e i servizi ad enti, associazioni e gruppi a vario titolo per allestimenti, mostre, riunioni, convegni, eventi e ogni tipo di attività culturale. Per consentire la massima diffusione mediatica alle varie attività il Centro sportivo Poseidon ha attivato il servizio radio e tv web.

Il progetto “Mens sana in corpore” vede la collaborazione della seguenti realtà: Poseidon Club, LiberArchè; Aspromonte in tour; Le sirene dello Stretto; For.me e Poseidon Diving

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a formazione@centrosportivoposeidon.com o contattare: responsabile centro sportivo, Francesco Palumbo 349 7631122; direzione artistica, Elmar Elisabetta Marcianò, 3661019145; ufficio stampa, Francesco Maria Parisi, 3285470996