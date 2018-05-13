All'Hostaria dei Campi la domenica sportiva si vive a tavola, con schermi visibili da tutta la sala e cucina locale a chilometro zero

Con la sconfitta casalinga contro il Sassuolo, l’Inter ha consegnato la qualificazione certa alla Roma in Champions League. Ma c’è l orgoglio e la voglia di chiudere in bellezza una grande stagione per i giallorossi. Di fronte la Juventus alla quale manca un solo punto per festeggiare la conquista del settimo storico scudetto consecutivo. Al Marassi di Genova l’altro match tra Sampdoria e Napoli.

Un’altra domenica sportiva da trascorrere all’Hostaria dei Campi, la pizzeria del centro città reggino che offre la possibilità ai suoi clienti di gustare un’ottima cena senza dover però rinunciare allo sport. Gli schermi presenti in sala sono infatti visibili da tutto il locale ed invogliano anche i più ‘pantofolai’ a staccare dalla solita routine.

L’Hostaria dei Campi, situata nel cuore di Reggio Calabria, offre solamente prodotti di qualità accompagnati da una gustosa cucina. Il luogo ideale in cui poter gustare cucina locale, con prodotti a chilometro zero e biologici, pizza ad alta digeribilità, stuzzicherie e menu senza glutine. Il ristorante offre, inoltre, la possibilità di accompagnare i tuoi piatti con un’attenta selezione di birre artigianali e vini provenienti da tutta Italia.

Non dimenticare di prenotare il tuo tavolo dalle ore 17:30 al 0965.324003 oppure chiamando il 349.3610766.