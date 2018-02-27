Possibili guai all’orizzonte per la Calabria. Il consiglio europeo della scorsa settimana che si è tenuto a Bruxelles ha avviato la discussione su un ventaglio di opzioni presentate dalla commissione europea in un documento ufficiale.

Fattore che è stato preso in particolare considerazione è legato alla Brexit e quindi ai circa 11 miliardi di euro in meno che entreranno nelle casse dell’UE dopo l’uscita del Regno Unito dall’Europa.

Coesione e agricoltura nel mirino dei tagli

Per rimediare ai disagi finanziari determinati dalla Brexit si dà per scontato un ridimensionamento di politiche come coesione e agricoltura, scelte che avranno dirette conseguenze sulla Calabria. Tra le opzioni sul tavolo infatti c’è quella di sopprimere i fondi strutturali per l’Italia, questo significa per la Calabria una perdita di somme ingenti.

POVERA CALABRIA – Nel dettaglio potrebbe perdere tra il 15 e il 30% di quello che riceve adesso dai fondi europei, ovvero 1,78 miliardi di euro. Si tratta quindi di una cifra tra i 300 e i 600 milioni, ma non si tratta delle uniche perdite. I tagli infatti potrebbero riguardare (sempre tra il 15 e il 30%) anche i Psr, i cosiddetti programmi di sviluppo regionali. Il Psr Calabria in questo caso riceve 1,1 miliardi di euro, la perdita sarebbe quindi intorno ai 100-200 milioni di euro.

Fino a 800 milioni in meno per la Calabria

Nel ciclo di programmazione 2021/2027 il totale di perdite per la Calabria rischia di arrivare fino a 800 milioni di euro. Ai microfoni della Gazzetta del Sud e parole in merito di Francesco Mollica, consulente della Regione Calabria ed esperto di UE: “Il problema è che i fondi europei costituiscono la risorsa maggiore di investimenti in Calabria, secondo le nuove priorità ci sarebbero tagli ingenti alle politiche agricole e di coesione” .

Decisione finale attesa per maggio, di sicuro per la Calabria si tratta di una decisione fondamentale, che può spostare gli equilibri e peggiorare in modo sensibile lo stato di salute di una regione che negli ultimi anni si è affidata spesso e volentieri ai fondi europei per provare ad inseguire crescita e sviluppo.