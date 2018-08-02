Il presidente amaranto dopo l'amichevole con la Salernitana: guardare in faccia la realtà e giocare ogni partita con il coltello fra i denti

All’amichevole tra Salernitana e Reggina era presente anche il presidente della società amaranto Mimmo Praticò, alcuni passaggi della sua intervista a fine gara: “E’ stato un confronto non ad armi pari. Nel primo tempo siamo stati poco consapevoli delle nostre potenzialità, meglio nel secondo, ma questi sono dati assai indicativi da prendere con le molle. Il risultato è relativo, ma se vogliamo parlarne ci può stare.

Non parlo di cose tecniche, abbiamo un direttore che sa bene quello che fa e sta allestendo una squadra che possa dare soddisfazioni, laddove lo ritiene di poter migliorare vediamo di farlo”.

Catania ripescato in B, il Catanzaro sta allestendo una grande squadra, la Reggina è tra quelle più blasonate del girone: