Praticò: ‘Con il blasone non si mangia. Sangue gli occhi e coltello fra i denti’
Il presidente amaranto dopo l'amichevole con la Salernitana: guardare in faccia la realtà e giocare ogni partita con il coltello fra i denti
02 Agosto 2018 - 10:44 | di Michele Favano
All’amichevole tra Salernitana e Reggina era presente anche il presidente della società amaranto Mimmo Praticò, alcuni passaggi della sua intervista a fine gara: “E’ stato un confronto non ad armi pari. Nel primo tempo siamo stati poco consapevoli delle nostre potenzialità, meglio nel secondo, ma questi sono dati assai indicativi da prendere con le molle. Il risultato è relativo, ma se vogliamo parlarne ci può stare.
Non parlo di cose tecniche, abbiamo un direttore che sa bene quello che fa e sta allestendo una squadra che possa dare soddisfazioni, laddove lo ritiene di poter migliorare vediamo di farlo”.
Catania ripescato in B, il Catanzaro sta allestendo una grande squadra, la Reggina è tra quelle più blasonate del girone:
“Non parliamo di blasone, con il blasone non si mangia. Noi dobbiamo pensare a giocare partita per partita ed ottenere il massimo. Nessuno può cancellarlo però dobbiamo guardare in faccia la realtà, giocare tutte le gare con il sangue agli occhi o se volete il coltello fra i denti per ottenere il miglior risultato possibile”.
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