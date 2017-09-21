Precisazione in merito alle strutture comunali adibite ad accoglienza di minori stranieri non accompagnati

Nessuna struttura comunale è attualmente adibita all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati: la precisazione del Settore Politiche Sociali di Reggio Calabria

PALERMO, OLTRE 1000 MIGRANTI SBARCANO DALLA NAVE DATTILO CON 10 MORTI (Alessandro Fucarini, PALERMO - 2016-11-07) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate