Precisazione in merito alle strutture comunali adibite ad accoglienza di minori stranieri non accompagnati
Nessuna struttura comunale è attualmente adibita all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati: la precisazione del Settore Politiche Sociali di Reggio Calabria
21 Settembre 2017 - 17:46 | di Vincenzo Comi
PALERMO, OLTRE 1000 MIGRANTI SBARCANO DALLA NAVE DATTILO CON 10 MORTI (Alessandro Fucarini, PALERMO - 2016-11-07) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate
«Come già specificato in un comunicato diramato alla stampa in data 13 settembre 2017, si ribadisce che il Comune di Reggio Calabria non ha attualmente in corso la gestione di alcuna struttura adibita all’accoglienza di minori stranieri non accompagnati. Tutte le strutture utilizzate durante il periodo estivo, per l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati, di gestione comunale, sono state chiuse, ed i minori trasferiti, come da protocollo, nei centri di accoglienza distribuiti sul territorio nazionale. Attualmente non sono presenti sul territorio cittadino strutture di competenza comunale adibite all’accoglienza dei migranti».
È quanto scrive in una nota la Dirigente del Settore Politiche Sociali del Comune di Reggio Calabria Maria Luisa Spanò in merito agli interrogativi posti da un gruppo di cittadini residenti in via Cappuccinelli.
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