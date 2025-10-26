Reggio, AbaRC e Arcidiocesi presentano il marchio ufficiale del cammino di San Paolo
Cerimonia di premiazione del contest per la progettazione del marchio ufficiale del progetto “La Via della Fede di San Paolo da Siracusa a Roma”
26 Ottobre 2025 - 14:27 | Comunicato Stampa
L’AbaRC, in collaborazione con l’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova e l’Associazione Pattuglia San Paolo APS, organizza la cerimonia di premiazione del contest per la progettazione del marchio ufficiale del progetto “La Via della Fede di San Paolo da Siracusa a Roma”, che si terrà venerdì 31 ottobre 2025 alle ore 10.30 presso l’Aula Magna “G. Marino” dell’Accademia.
L’iniziativa rientra nell’ambito del protocollo d’intesa siglato tra le tre istituzioni e ha coinvolto gli studenti del corso di Brand Design della Scuola di Nuove Tecnologie dell’Arte, coordinato dal professor Massimo Monorchio nell’anno accademico 2024/2025.
Il percorso formativo ha avuto come obiettivo la creazione di un marchio capace di rappresentare il significato spirituale e simbolico del cammino di San Paolo, valorizzando il pellegrinaggio da Siracusa a Roma attraverso una visione contemporanea e comunicativa.
Grazie alla metodologia didattica adottata, gli studenti hanno sviluppato progetti completi di identità visiva e manuale d’uso, mettendo in pratica competenze tecniche e creative in un contesto professionale reale.
La valutazione dei progetti si è svolta il 4 luglio 2025 alla presenza di una commissione composta da rappresentanti dell’Accademia e dell’Arcidiocesi e della Pattuglia San Paolo.
Hanno preso parte al contest gli studenti del terzo anno del Triennio di Nuove Tecnologie dell’Arte: Silvia Cardone, Davide Italiano, Giorgia Ruggero, Giulia Surace, Denis Paolo Russo, Annamaria Brizzi, Mattia Monteleone e Luigi Millio.
Il progetto vincitore
Dopo un’attenta valutazione degli otto progetti anonimi, la commissione ha riconosciuto la qualità, la ricerca e la coerenza concettuale di tutte le proposte. Il progetto Brand_1, elaborato dalla studentessa Silvia Cardone, è stato selezionato come vincitore per l’efficacia comunicativa, l’originalità del segno e la scelta cromatica che richiama il contesto territoriale del viaggio di San Paolo.
La decisione è stata condivisa con S.E. Monsignor Fortunato Morrone, Arcivescovo Metropolita di Reggio Calabria-Bova, che ha sottolineato il valore pastorale e culturale del progetto.
Alla cerimonia di venerdì prossimo interverranno S.E. Monsignor Fortunato Morrone, Arcivescovo Metropolita di Reggio Calabria-Bova, don Francesco Megale, dottoressa Orsola Foti, professore Daniele Fortuna, dottoressa Maria Laura Tortorella (Vicepresidente Pattuglia San Paolo APS), insieme al direttore dell’Accademia di Belle Arti Pietro Sacchetti e ai docenti Massimo Monorchio e Pierfilippo Bucca.
Alla vincitrice Silvia Cardone sarà assegnato un riconoscimento del valore di € 500,00, offerto dall’Arcidiocesi e dall’Associazione Pattuglia San Paolo APS. A tutti gli altri studenti saranno consegnati attestati di merito e di partecipazione.
La studentessa premiata collaborerà inoltre alla realizzazione della mappa turistica del cammino e alla progettazione del bozzetto per il francobollo o l’annullo filatelico speciale dedicato a “La Via della Fede di San Paolo”.