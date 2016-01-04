Cerimonia di premiazione di Poesia ‘Francesco Chirico’
Oltre 250 partecipanti da tutta Italia per la sesta edizione del premio di poesia dedicato a Francesco Chirico: resi noti i vincitori e la data della cerimonia
04 Gennaio 2016 - 15:46 | di Federica Geria
Nel confermare il grande successo di partecipazione alla sesta edizione del Premio Nazionale di Poesia Francesco Chirico, con oltre 250 partecipanti tra le sezioni italiano e dialetto, il premio Chirico si conferma uno dei principali concorsi di poesia a livello nazionale, con un alto livello qualitativo di componimenti, giunti da tutte le regioni d’Italia.
La commissione composta da Elena Festa, Rossana Rossomando ed Antonella Dascola, dopo molti giorni di lavoro ed impegno per selezionare le tante poesie pervenute, ha diramato l’elenco dei vincitori, di seguito riportato. La cerimonia di premiazione si terrà domenica 10 gennaio alle ore 18:00 presso il salone della Associazione Incontriamoci Sempre nella Stazione Ferroviaria di Santa Caterina (RC).
L’elenco dei vincitori
Elenco Vincitori
Sezione ITALIANO:
1° Classificato
Antonino Giordano con la poesia “RAGAZZO DEL ‘99”
2° Classificato
Paolo Landrelli con la poesia “L’ANIMA MORDE IL FRENO”
3° Classificato
Antonio De Leo con la poesia “LA FEDE”
Sezione DIALETTO
1° Classificato
Ettore Pensabene con la poesia “LA VIGILIA DI DU CANI”
2° Classificato
Giuseppe Cavallaro con la poesia “U SILENZIU”
3° Classificato
Carmelo Morena con la poesia “A VIA MARINA”
I premi speciali
Premio PIERO BATTAGLIA
Antonino Bonaccorso con la poesia “AUGURI A VOI”
Premi ITALO FALCOMATA’
Nuccia Foti con la poesia “PROFUMI DI MAGGIO”
Premio CARLO CRUCITTI
Giovanna Rizzo con la poesia “ERO”
Premio DOMENICO SMORTO
Antonio De Leo con la Poesia “IL GRANDE ESODO”
Premio GIUSEPPE MORABITO
Nuccia Foti con la poesia “DOPU I L’AURORA”
Premio CICCIO ERRIGO
Bruno Versace con la poesia “ANDATA E RITORNO”
Premio IGNAZIO BUTTITTA
Paolo Landrelli con la poesia “L’UNDA”
Premio ACCADEMIA DEL DIALETTO CALABRESE “IL GRIFO”
Caterina Sorbara con la poesia “NTO MEDICU”
Il noto artista MIMMO CAVALLARO presenzierà alla cerimonia di premiazione del 6° Premio di Poesia “F.Chirico”, che si terrà Domenica 10 Gennaio, ore 18.00, presso la sede dell’Associazione Incontriamoci Sempre (Stazione FS S.Caterina, RC)
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