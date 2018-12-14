Il premio ‘Vincenzo Crocitti‘ porta particolarmente bene ai reggini. Due anni fa ad aggiudicarsi il premio era stato l’attore Saverio Malara, questa volta invece il riconoscimento è andato all’attrice Valentina Gemelli. Cresciuta a Reggio Calabria, Valentina si è trasferita dopo il Liceo prima a Parma (dove si è laureata in Giurisprudenza) e successivamente a Roma e da diversi anni si è ritagliata uno spazio importante nel mondo dello spettacolo.

Il 2018 di Valentina Gemelli tra fiction e cinema

Il suo è stato un 2018 ricco di soddisfazioni: “Sì, è vero. Devo dire che il 2018 artisticamente è iniziato molto bene e spero che la scia positiva continui. Ho girato L’Allieva 2, la fiction di successo di Rai1 che ha ottenuto un bel riscontro di pubblico già nella prima stagione. Nel terzo episodio interpreto Stella Von Schirach, una regista teatrale con un bel caratterino.

Ho anche ultimato le riprese di un film “The italian ghost horror stories”, in cui interpreto Sonia, una ragazza di ottima famiglia, professionalmente realizzata, che ha un fratello un po’ strano. È un film ad episodi, coordinato e supervisionato da Claudio Fragasso, che uscirà nelle sale a fine anno. Ed ho preso parte alla realizzazione della fiction “Questo nostro amore 80”, andato in onda ad Aprile su Rai1, in cui ho interpretato la psicologa di uno psicologo” , le parole di Valentina rilasciate al sito vocespettacolo.com

Dalla professione di avvocato alla recitazione

L’attrice reggina, in una ‘vita passata’ avvocato, ama definirsi come una ragazza con ’50 sfumature di materia grigia in mezzo al rosso’, colore dei suoi capelli.

Nei giorni che precederanno il Natale Valentina Gemelli sarà ospite della redazione di CityNow per una ‘Piacevole Chiacchierata’ in diretta.

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