Prenota il tuo tavolo con Flashfood: in palio IPhone 8 e altri premi
Fino al 23 maggio il contest di Flashfood: prenota un tavolo, presentati al locale e partecipa all'estrazione di un iPhone 8 e di buoni sconto
04 Maggio 2018 - 18:32 | di Pasquale Romano
Prenotare il tuo tavolo con Flashfood è sempre più conveniente. Lanciato da poche settimane il nuovo servizio della giovane start-up che consente di prenotare attraverso l’app o il sito flashfood.it un tavolo scegliendo tra i numerosi locali disponibili.
Più rapido, più semplice, più conveniente: adesso arriva un contest che permette di vincere un Iphone 8 64gb e altri fantastici premi.
Come fare per partecipare al contest? Semplicissimo, basta seguire le seguenti regole.
- Metti MI PIACE a Flashfood.it
- Effettua almeno una PRENOTAZIONE durante i 30 giorni dello svolgimento del contest e presentati al locale per completarla
Ogni partecipazione varrà 1 tagliando estrazione, più prenotazioni effettuerai e più possibilità avrai di vincere.
I premi in palio
Verranno estratti 3 VINCITORI che si aggiudicheranno rispettivamente:
1 PREMIO: Un iphone 8 64gb 📱
2 PREMIO: un buono sconto dal valore di 50 euro da utilizzare in qualsiasi locale affiliato a Flashfood con il servizio di prenotazione al tavolo.
3 PREMIO: un buono sconto dal valore di 25 euro da utilizzare in qualsiasi locale affiliato a Flashfood con il servizio di prenotazione al tavolo.
Il regolamento del contest
DI SEGUITO IL REGOLAMENTO DEL CONTEST
Data inizio contest: Lunedì 23/04/18; data fine contest: Mercoledì 23/05/18.
L’estrazione verrà effettuata giorno 30/05/18 attraverso un video in diretta con special guest Pasquale Caprì il quale si occuperà anche della distribuzione dei premi.
Per qualsiasi informazione relative al contest rivolgersi allo staff di flashfood attraverso la relativa pagina Facebook.
Nota bene: le prenotazioni che non verranno concluse con successo perché il cliente non si presenta al locale verranno automaticamente escluse dall’estrazione finale.
Le prenotazioni valide sono solo quelle effettuate per una data all’interno dell’arco temporale della durata del contest, qualsiasi prenotazione effettuata con data successiva allo svolgimento del contest non verrà presa in considerazione.
Tutti i passaggi descritti qui sopra sono obbligatori per la partecipazione al contest, in mancanza di uno solo dei passaggi il concorrente verrà automaticamente eliminato.
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