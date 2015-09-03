Preparativi per il premio ‘Simpatia della Calabria 2015’

Fervono in maniera incessante i preparativi della IX edizione del premio “Simpatia della Calabria 2015“. Grazie al patrocinio della Provincia e del Comune di Scilla, sabato 5 settembre, il borgo di Chianalea sarà il teatro della cerimonia di premiazione di illustri personaggi calabresi che onorano la nostra terra nelle arti, nella cultura e nelle professioni.

I cittadini, le attività produttive ed i pescatori del borgo, in un clima di grande collaborazione, faranno la loro parte nell’organizzazione dell’importante evento annuale organizzato dall’Associazione “Incontriamoci sempre“.

Il borgo si animerà della presenza dei pasticcieri dell’Apar e del consorzio della ‘nduja di Spilinga. Dopo la fase cerimoniale, la festa in onore degli insigniti continuerà nella location dello scoglio di Ulisse, il porto di Scilla, con il concerto di Mimmo Cavallaro, Cosimo Papandrea e i Taranproject.

Nel molo del porticciolo che si affaccia tra la rupe del Castello Ruffo, la splendida visione del borgo di Chianalea e la Costa viola, la passerella per la pesca del pescespada, la patriarca 2 sarà protagonista del concerto. I guru della musica popolare calabrese Mimmo Cavallaro e Cosimo Papandrea apriranno dall’imbarcazione il concerto. Storia, cultura e tradizione saranno il leit motiv della magica serata che calabresi e non vivranno la sera del 5 settembre nella mitica Scilla.