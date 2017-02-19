Presentata la proposta di legge sulla tutela e la valorizzazione del gelato artigianale calabrese

Si è svolta presso il Gazebo della “Cremeria Sottozero” sul Lungomare di Reggio Calabria, la conferenza stampa di presentazione della proposta di legge “La tutela e la valorizzazione del gelato artigianale calabrese” del capogruppo della Casa delle Libertà del Consiglio Regionale della Calabria, Francesco Cannizzaro.

La conferenza stampa sul Lungomare di Reggio

Erano presenti numerosi e qualificati addetti ai lavori e cittadini che hanno fatto fronte comune intorno all’esigenza di azioni specifiche a sostegno dell’eccellenza artigianale reggina dei mastri gelatieri e all’importanza di una scuola di formazione che si occupi dell’istruzione dei giovani “nella consapevolezza – ha sostenuto Cannizzaro- che bisogna pensare soprattutto al loro futuro”. Continuando ha illustrato la genesi della futura legge regionale: “Siamo qui per dare voce alla Calabria in Italia e nel mondo attraverso la promozione di un’arte antica e l’eccellenza dei suoi prodotti. E non nascondo di coltivare un piccolo sogno: che Reggio, così come Napoli per la pizza, Bronte per il pistacchio o altre tradizioni che rendono famose le città italiane da cui provengono le rispettive eccellenze culinarie, possa essere apprezzata e pensata non solo per le sue bellezze naturali e per la sua vocazione all’accoglienza, ma anche per la qualità del gelato che assurge a fattore identitario del territorio”.

Il consigliere regionale, nell’illustrare l’iniziativa legislativa che consta di cinque articoli, tra cui l’istituzione della Fondazione Metropolitana del gelato artigianale quale piattaforma di coordinamento di tutte le attività necessarie ai raggiungere gli obiettivi prestabiliti- ha parlato di impegno mantenuto: “Era lo scorso ottobre – ha ricordato – quando, in riva allo Stretto, a distanza di una settimana l’una dall’altra, accadevamo due fatti di straordinaria rilevanza: la nomina di Enzo Pennestrì ai vertici dell’associazione nazionale dei gelatieri che raggruppa 37 mila esercizi in tutto lo Stivale ed il riconoscimento quale migliore gelateria artigianale d’Italia alla gelateria storica Cesare. Ebbene, proprio allora prese corpo l’idea di una legge che accompagnasse e sostenesse con un percorso legislativo chiaro e definito la qualità del gelato calabrese e gli sforzi e i sacrifici di chi vive nel laboratorio. E mi auguro – ha concluso l’esponente regionale- che lo stesso spirito di condivisione che vede riuniti qui Pennestrì e De Stefano, rappresentanti di due storiche gelaterie reggine, caratterizzi, al di là di ogni colore politico, l’iter di questa legge pensata in una ottica di espansione del territorio calabrese”.

Gli interventi al tavolo dei lavori

Al tavolo dei lavori, moderati da Benvenuto Marra di Radio Touring, il reggino Enzo Pennestrì, presidente nazionale dell’associazione nazionale gelatieri, Davide de Stefano, delegato della Regione Calabria Conpait, il consigliere metropolitano Eduardo Lamberti Castronuovo e Mary Caracciolo, consigliere comunale di Reggio Calabria, hanno ribadito “l’importanza di questo strumento legislativo e l’occasione di creare, per la prima volta, un circuito virtuoso nel contesto di un panorama nazionale fino ad oggi carente di normativa apposita”.