Si è svolta sabato 27 gennaio, presso Dimensione Cultura della libreria Laruffa di Reggio Calabria, la presentazione dell’opera prima dello scrittore reggino Maurizio Caruso.

L’evento è stato realizzato coagulando le sinergie delle associazioni culturali Il Giardino di Morgana e Fahrenheit 451, oltre al gruppo Mir Project che ha allietato i presenti con alcuni brani, Rosaria Caruso che si è occupata del reading e all’apporto di Sebastiano Impalà, poeta e critico letterario che ha curato la prefazione dell’opera.

Dopo l’introduzione di Gianni Vittorio, presidente della Fahrenheit 451 la serata è entrata nel vivo con l’introduzione di Sebastiano Impalà e la chiacchierata tra l’autore, Maurizio Caruso e Domenico Guarna, presidente de Il Giardino di Morgana.

Molti i temi analizzati nel corso della serata che hanno trovato la loro radice nelle riflessioni dell’autore nei 19 racconti che compongono l’opera, dal tempo, alle dipendenze, al concetto di viaggio che in un passaggio viene definito dall’autore come un livellatore sociale.

Molto interessante in conclusione l’analisi sui Social Network e sulla terza sofistica troppo spesso intrecciati in un abbraccio qualunquista nel nostro territorio.