Presentato il nuovo coach della Viola: “Per i reggini esistono tre cose…”

Presso il “Salone dei lampadari” di Palazzo San Giorgio in Reggio Calabria, la Viola ha presentato alla stampa il nuovo coach Marco Calvani.

A fare gli onori di casa il Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà : “ E’ uno onore per noi avere la Viola qui, la squadra sta muovendo i primi passi verso la nuova stagione con entusiasmo. L’amministrazione comunale vuole essere vicina ad una realtà che rappresenta per la nostra città un simbolo. Abbiamo bisogno che lo sport a Reggio ritorni ai livelli che la cittadinanza merita”. Fa eco al primo cittadino il Delegato allo Sport ,Giovanni Latella. “Auguro un futuro positivo alla Viola, al coach e al nuovo sponsor che rappresenta la voglia di investire a Reggio Calabria”.

Le parole del presidente Monastero

Il presidente neroarancio Raffaele Monastero ha così introdotto il nuovo allenatore: “Sappiamo tutti il legame tra la squadra e la città. Iniziamo oggi una nuova stagione che speriamo possa darci delle soddisfazioni. Noi vogliamo identificare Reggio in tutta Italia. Abbiamo confermato un gruppo importante di giocatori italiani, a breve completeremo il roster. Oggi sono orgoglioso di aver affidato la squadra ad professionista serio come Marco Calvani”.

Marco Calvani, omaggiato prima della conferenza stampa da alcuni tifosi che gli hanno donato una sciarpa neroarancio, si è cosi presentato: “Torno qui dopo trent’anni, e ricordo che mi dicevano sempre che per i reggini esistono tre cose : la famiglia, il lavoro e la Viola. Qui la passione della gente è unica. Dobbiamo fare un plauso al management per aver reinvestito nuove risorse nella pallacanestro per riportare Reggio dove merita. Spero di riuscire a fare identificare la squadra della Viola come un simbolo per tutti i calabresi. Ho scelto Reggio perché ho incontrato persone che si sono assunti la responsabilità degli errori passati e vogliono ripartire. Sono orgoglioso di essere qui e di poter dire che da oggi sono il coach della Viola Reggio Calabria. Per ottenere grandi risultati ci vuole l’aiuto di tutti : squadra, istituzioni, stampa e tifosi”

Le nuove divise 2017/2018

Nell’occasione la società ha anche presentato le nuove divise ufficiale realizzate dall’azienda Bitrè. Oltre le consuete canotte di colere bianco, arancione e nero, la novità della stagione 2017/2018 è rappresentata da una quarta divisa azzurra.

Fonte: Ufficio stampa Viola Reggio Calabria