Presentato il “Campo Base Giovani” ideato dai Presidenti di circolo NCD

Due giorni di politica dedicati ai giovani reggini tra i 18 ed i 30 anni nei quali potersi confrontare con i vertici di partito, dialogare ed occuparsi delle tematiche che riguardano la città di Reggio cercando di trovare soluzioni attraverso la partecipazione delle nuove generazioni.

E’ quanto emerso dalla conferenza stampa di presentazione del “Campo Base 2014”, tenutasi nella mattinata di martedì presso il i locali della segreteria politica del Nuovo Centro Destra cittadino.

L’evento di aggregazione politica e sociale, che si svolgerà il 24 e il 25 luglio a Melia di Scilla presso il Villaggio del Pino, è stato presentato dai Presidenti di circolo NCD under 35 Ilaria Romeo e Nicolino D’Ascoli.

Incontri, dibattiti e momenti di svago

“Saranno due giorni dedicati ai più giovani che abbiamo organizzato al fine di formare un gruppo giovanile forte e coeso – spiega Ilaria Romeo – Sarà un’ opportunità di interazione tra i giovani e l’ attuale classe dirigente con incontri, dibattiti e momenti di svago. Siamo stupiti dalla partecipazione dei ragazzi con oltre 40 adesioni. Sono previsti inoltre incontri con Giuseppe Scopelliti e Demetrio Arena, Daniele Romeo, Michele Marcianò e con i senatori Caridi, Bilardi e D’Ascola. Il 25 mattina ci sarà la presentazione del libro di Beniamino Cordova “MoMARC”, con la presenza di Imbalzano, Minasi e Fedele.

Presente alla conferenza anche il presidente Nicolino D’Ascoli, che ha evidenziato la scarsa partecipazione delle nuove generazioni alla vita politica.

L’obiettivo di coinvolgere i giovani

“Il nostro obiettivo è quello di coinvolgere tanti giovani che prima non si interessavano di politica e che hanno deciso di occuparsi dei problemi della nostra città. I giovani saranno i nuovi amministratori di Reggio Calabria, per questo motivo è necessario un confronto serio e partecipato in vista anche delle elezioni di Ottobre. Vorremmo tornare a diffondere fra i nostri coetanei la passione per la politica. I ragazzi – conclude D’Ascoli – devono e possono fare di più. Invito tutte le persone che criticano la città sui vari social network di partecipare al campus. Utilizzando un termine di diritto commerciale i giovani devono tornare a “fare concorrenza”.La quota di partecipazione è di € 25 e comprende: cena di giorno 24;pernottamento all’ interno della struttura ‘Il Villaggio del Pino’, colazione, pranzo, libero accesso alle strutte del villaggio (campi da calcio, piscina ecc).Per info e adesioni: 3456072052 Simone, 3407752610 Federico.