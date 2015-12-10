Presentato il progetto BioCity KM0

E’ stato presentato presso la Sala della Biblioteca della Provincia di Reggio Calabria il progetto BioCityKM0 alla presenza del Presidente della Provincia Raffa, del Presidente del Consiglio Provinciale Eroi, dell’Assessore alle attività produttive Roy Biasi e del Consigliere regionale Francesco Cannizzaro. L’ideatore del progetto, Francesco La Camiola, in rappresentanza dell’Azienda Biocitykm0, nel suo intervento introduttivo ha illustrato l’innovativo progetto che ha come obiettivo primario di rivoluzionare il concetto dell’acquisto dei prodotti agricoli ed enogastronomici di eccellenza del nostro territorio attraverso una rete distributiva diretta ottimizzando la collocazione di prodotti genuini agricoli ed enogastronomici a Km0 di piccole aziende locali. “L’idea- ha precisato La Camiola, Responsabile della Società- prevede la commercializzazione di prodotti agroalimentari reggini, i quali, grazie alla vendita on- line potranno essere consegnati a domicilio a chi li richiede.

Il progetto e la vendita online dei prodotti locali

Un modo rapido e semplice per rompere la lunga e, oltretutto, costosa catena dei prodotti offerti delle multinazionali che attualmente dominano il mercato attraverso la grande distribuzione.

E’ chiaro che consumare i prodotti locali oltre a valorizzare le eccellenze frutto del nostro territorio accorcia le distanze tra produttori e consumatori. Questo significa inoltre aiutare una marea di piccoli produttori, rispettare l’ambiente, promuovere il patrimonio agroalimentare e garantire un prodotto fresco, sano e stagionale ad un prezzo conveniente”.

Il Responsabile dell’azienda ha continuato affermando che: “non è possibile recarsi nei supermercati e comprare, ad esempio, come accade oggi, i limoni dal Cile, o clementine della Spagna quando gli agrumi sono un prodotto tipico e che si produce in abbondanza nel nostro territorio”. “I prodotti locali -ha proseguito- sono coltivati genuinamente, e con il sistema ideato dalla BioCityKM0 verranno distribuiti ai clienti con celerità e potranno trovarsi sulla tavola dei consumatori prodotti sani e di stagione poche ore dopo il raccolto”.

Gli interventi delle istituzioni

Molto interessanti ed approfonditi, infine, gli interventi dei rappresentanti delle Istituzioni che hanno dimostrato grande entusiasmo nell’accogliere l’iniziativa.

Nel porgere i saluti Eroi ha sottolineato che l’ idea è lodevole anche perché non c’e un aggravio di costi nella filiera tra produttori e consumatori con un risultato ottimale di risparmio e qualità. Biasi ha precisato che il progetto rappresenta una efficace motivazione per incentivare l’occupazione giovanile attraverso un risultato economico che lo sviluppo dell’agricoltura con la distribuzione di prodotti locali potrà rappresentare.

Cannizzaro ha definito la proposta una “felice intuizione” per sensibilizzare il consumo a km 0 in alternativa alla grande distribuzione e soprattutto per il messaggio positivo lanciato da questa lodevole iniziativa. Il Presidente Raffa in conclusione ha evidenziato la valenza sociale del sistema di vendita anche per le classi più deboli che avranno qualità a un buon prezzo e soprattutto a domicilio.

Presentazione dell’azienda

BioCity Km0 è il primo mercato agricolo online nella provincia di Reggio Calabria per la vendita e la distribuzione di prodotti artigianali locali. La BioCity ha come obiettivo di mettere in contatto produttori e consumatori, organizzando persino la consegna della spesa a domicilio. Grazie a BioCity Km0 i produttori agricoli del territorio possono offrire i loro prodotti di stagione, garantendone in prima persona qualità e freschezza. Per chi volesse contattare l’azienda per ricevere prodotti , collegarsi al sito o alla pagina Facebook o chiamare al 328.4265898.