Presentato il progetto di riqualificazione della località Motta del Comune di Palmi

“L’appellativo di belvedere più bello d’Italia, è questo il traguardo che ci prefiggiamo di raggiungere con l’intervento di riqualificazione della località Motta del Comune di Palmi”.Con queste parole il vicepresidente della Provincia, Giovanni Verduci, ha esordito alla conferenza stampa indetta per presentare il progetto redatto per la messa in sicurezza e l’abbellimento del suggestivo belvedere di Palmi.

Il progetto: sicurezza e abbellimento del belvedere

L’intervento, finanziato dalla Provincia con un contributo pari a sessantamila euro, illustrato dal progettista, l’architetto Giovanni Barone, prevede la realizzazione una serie di opere, compatibili con l’ambiente e con il paesaggio circostante, per rendere la zona fruibile in assoluta sicurezza. Le opere in progetto consistono in un importante intervento di sistemazione del cordonale stradale, con particolare attenzione alla messa in sicurezza e alla regimentazione delle acque meteoriche. Altri interventi mirano a rendere più gradevole l’area del belvedere, a contribuire al miglioramento dell’ambiente urbano e soprattutto a rendere il sito più fruibile da tutti, senza interventi invasivi e senza intaccare quella che è la bellezza naturale del luogo, accentuandone i caratteri.

“A chi mi rimprovera di subire troppo il fascino della città di Palmi – ha poi aggiunto Verduci – e di essere particolarmente attento alle richieste che giungono da quel territorio, rispondo che solo attraverso la giusta sinergia tra enti si possono raggiungere importanti risultati. Palmi è una città che continua a crescere grazie all’ottimo lavoro dei suoi amministratori che, spinti dai più giovani, si adoperano quotidianamente per il bene comune. Dopo il sentiero di Rovaglioso – ha poi concluso – anche il Belvedere Motta rappresenterà un fiore all’occhiello non solo di Palmi ma dell’intero territorio provinciale”. All’incontro hanno preso parte il sindaco del Comune tirrenico Giovanni Barone, il vicesindaco e consigliere provinciale Giuseppe Saletta, il consigliere comunale Antonio Papalia, il dirigente provinciale Giuseppe Mezzatesta e Natalia Saffioti, rappresentante della “corporazione dei Marinai della Varia”, che ha annunciato l’intenzione della corporazione di donare un cannocchiale panoramico da installare a conclusione dei lavori.

I ringraziamenti degli amministratori di Palmi

Gli amministratori di Palmi, nei vari interventi, hanno ringraziato i tecnici provinciali e comunali per l’ottimo lavoro svolto, sottolineando la sensibilità manifestata dal vicepresidente Giovanni Verduci che “ancora una volta, dimostra di saper dare concretezza alle idee, sostenendo tutte quelle iniziative che per la comunità palmese rappresentano occasione di riscoperta e promozione del proprio patrimonio ambientale, paesaggistico, culturale”.