Ecco le immagini del progetto del nuovo Museo dello Strumento Musicale – FOTO

Ecco le immagini illustrative diffuse durante la conferenza stampa di presentazione del progetto del nuovo Museo dello Strumento Musicale di Pineta Zerbi.

I dettagli del progetto sono stati illustrati dal Sindaco Giuseppe Falcomatà, dall’Assessore alle Politiche Comunitarie Giuseppe Marino, dal Rup dell’opera Architetto Giuseppe Melchini, con il supporto tecnico dello studio di progettazione che ha realizzato l’elaborato progettuale. Alla conferenza stampa erano presenti anche i rappresentanti del Museo dello Strumento Musicale Demetrio Spagna e Ken Curatola che hanno illustrato le iniziative in programma per il prossimo 30 aprile e 1 maggio, quando il MuStruMu, per il secondo anno consecutivo, celebrerà a Reggio Calabria con una due giorni musicale l’International Jazz Day dell’Unesco.