Sono tutti invitati alla conferenza stampa di presentazione della V edizione del Festival Miti Contemporanei, festival itinerante ideato e realizzato dalla Compagnia Scena Nuda diretta da Teresa Timpano.

La conferenza stampa al Teatro Zanotti Bianco

La conferenza stampa, prevista per giovedì 3 novembre 2016 ore 16:00 nella sede del Teatro U. Zanotti Bianco/Cipresseto -Via G. Melacrino 34 – Reggio Calabria, esporrà in dettaglio la programmazione del festival che continua il suo viaggio itinerante di scoperta sulle tracce del Mito con un cartellone che prevede spettacoli di grande qualità artistica.

In vista dell’incontro verranno illustrati tutti i dettagli delle Prime regionali: “Ipazia. La nota più alta”, con Maria Eugenia D’Aquino, con la regia di Valentina Colorni per la Produzione PACTA dei Teatri – Progetto ScienzaInScena – TeatroInMatematica e “Così Tanta bellezza” di e con Corrado Accordino, prodotto da La Danza Immobile/Teatro Binario 7 (Monza). Verranno illustrati, inoltre, le Prime Nazionali in programma per il mese di dicembre (tra cui “Fedra” con Marina Biondi che si svolgerà al Teatro Cilea e la nuova produzione di Scena Nuda “Mary Poppins”) e tutti gli appuntamenti in programma a novembre e dicembre nelle location di Reggio Calabria, Scilla, Palmi e Locri. Si esporrà, inoltre, anche lo spazio dedicato alla formazione con il laboratorio di drammaturgia a cura di Giuseppe Manfridi.

Interventi e partecipanti

Interverranno:

Teresa Timpano , direttore artistico Compagnia Scena Nuda

, direttore artistico Compagnia Scena Nuda Roberta Smeriglio, direttore organizzativo Compagnia Scena Nuda

Saranno presenti, inoltre, gli artisti coinvolti dal Festival

Modera: Katia Colica, scrittrice e giornalista

Sarà molto gradita la Sua presenza