Presentazione de ‘Il cuore e la terra’ di Oliverio e Laratta
Il volume di Nicodemo Oliverio e Franco Laratta viene presentato all'Università Mediterranea con il rettore, il direttore del Dipartimento di Agraria e Nicola Irto
14 Febbraio 2016 - 13:54 | di Federica Geria
Sarà presentato il prossimo 15 febbraio al Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea il volume “Il cuore e la terra” di Nicodemo Oliverio e Franco Laratta.
L’iniziativa è a cura del gruppo studentesco universitario Ares e si svolgerà nell’Aula Seminari del Dipartimento a partire dalle ore 16.
Oltre agli autori, saranno presenti il Rettore Pasquale Catanoso, il direttore del Dipartimento di Agraria Giuseppe Zimbalatti e Michele Mercuri, presidente di Ares.
All’incontro moderato da Salvatore Di Fazio, delegato ai servizi della biblioteca di Agraria, sarà presente anche il Presidente del Consiglio regionale della Calabria Nicola Irto.