La conferenza stampa alla Pinacoteca Civica apre Alziamo il Sipario 2016: un programma di inediti di Cilea e Manfroce, la mostra e una raccolta fondi per i diritti delle donne

Domani, 22 dicembre, alle ore 17.30 presso la Sala conferenze della Pinacoteca Civica, si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto “Genio Inedito. Francesco Cilea a 150 anni dalla nascita”.

L’evento, che apre “Alziamo il Sipario 2016” che l’Amministrazione Comunale realizza per il secondo anno grazie all’aggiudicazione da parte dell’Assessorato alla Cultura del bando regionale “ Eventi Culturali Storicizzati”, è l’omaggio a Francesco Cilea nella forma di una neoproduzione nata dalla sinergia tra l’Assessorato e l’Orchestra Cilea, che presenterà un programma di inediti di Cilea e Manfroce ed una rilettura in chiave contemporanea dell’Adriana nella rielaborazione di un giovane compositore calabrese, Domenico Giannetta.

Il concerto sinfonico si pregerà della partecipazione del M° Francesco Anile, del Direttore d’orchestra reggino Marco Alibrando e del M° Pasquale Faucitano Violino Solista. A corredo dell’evento, verrà presentata la mostra “Genio Inedito. Francesco Cilea a 150 anni dalla nascita”, realizzata in collaborazione con l’Archivio Storico Comunale, la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Calabria, l’Archivio di Stato e il Comune di Palmi.

L’Assessorato alla Cultura sostiene – durante il concerto, così come per l’intera rassegna “Alziamo il Sipario 2016”- una raccolta fondi a cura dell’Associazione Agape, che molto lavoro fa sul territorio per la tutela concreta dei diritti umani e dei diritti delle donne.

Alla conferenza stampa saranno presenti oltre ai soggetti sopra richiamati, il Presidente del Consiglio Comunale, Demetrio Delfino e l’Assessore alla Cultura, Patrizia Nardi.