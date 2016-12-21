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‘Genio Inedito. Francesco Cilea a 150 anni dalla nascita’

La conferenza stampa alla Pinacoteca Civica apre Alziamo il Sipario 2016: un programma di inediti di Cilea e Manfroce, la mostra e una raccolta fondi per i diritti delle donne

21 Dicembre 2016 - 14:47 | di Federica Geria

Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria

Domani, 22 dicembre, alle ore 17.30 presso la Sala conferenze della Pinacoteca Civica, si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto “Genio Inedito. Francesco Cilea a 150 anni dalla nascita”.

L’evento, che apre “Alziamo il Sipario 2016” che l’Amministrazione Comunale realizza per il secondo anno grazie all’aggiudicazione da parte dell’Assessorato alla Cultura del bando regionale “ Eventi Culturali Storicizzati”, è l’omaggio a Francesco Cilea nella forma di una neoproduzione nata dalla sinergia tra l’Assessorato e l’Orchestra Cilea, che presenterà un programma di inediti di Cilea e Manfroce ed una rilettura in chiave contemporanea dell’Adriana nella rielaborazione di un giovane compositore calabrese, Domenico Giannetta.

Il concerto sinfonico si pregerà della partecipazione del M° Francesco Anile, del Direttore  d’orchestra reggino Marco Alibrando e del M° Pasquale Faucitano Violino Solista. A corredo dell’evento, verrà presentata la mostra “Genio Inedito. Francesco Cilea a 150 anni dalla nascita”, realizzata in collaborazione con l’Archivio Storico Comunale, la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Calabria, l’Archivio di Stato e il Comune di Palmi.

L’Assessorato alla Cultura sostiene – durante il concerto, così come per l’intera rassegna “Alziamo il Sipario 2016”- una raccolta fondi a cura dell’Associazione Agape, che molto lavoro fa sul territorio per la tutela concreta dei diritti umani e dei diritti delle donne.

Alla conferenza stampa saranno presenti oltre ai soggetti sopra richiamati, il Presidente del Consiglio Comunale, Demetrio Delfino e l’Assessore alla Cultura, Patrizia Nardi.

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