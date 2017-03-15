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Presentazione di ‘Le scuole adottano i monumenti della nostra Italia’

Adottare un monumento significa prenderlo sotto tutela: il 17 marzo al Cipresseto la cerimonia di affido con sindaco e assessori

15 Marzo 2017 - 15:45 | di Federica Geria

Monumento a Camagna in Piazza Camagna a Reggio Calabria

Il prossimo 17 marzo alle ore 10 presso il teatro Zanotti Bianco al Cipresseto avverrà la presentazione del progetto e cerimonia di affido dei monumenti adottati nell’ambito della iniziativa nazionale “ Le scuole adottano i monumenti della nostra Italia”.

Adottare un monumento non significa solo conoscerlo ma  prenderlo sotto tutela spirituale e dunque sottrarlo all’oblio e al degrado, averne cura, tutelarne la conservazione, diffonderne la conoscenza, promuoverne la valorizzazione.

All’evento interverranno il sindaco Giuseppe Falcomatà, l’Assessore alla Pubblica Istruzione Anna Nucera, l’Assessore alla Valorizzazione del patrimonio culturale Irene Calabrò, con Mirella Stampa Varracco di Fondazione Napoli Novantanove, primo soggetto promotore della  manifestazione in Italia in collaborazione con il Ministero dell’Università e della Ricerca  e il Ministero dei beni e delle Attività Culturali.

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