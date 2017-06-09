Presentazione libro “Profili di Diritto Internazionale dello Sport” di Carlo Rombolà

Si terrà questo pomeriggio, alle ore 17:00, presso il Salone Oreste Granillo della SRdS la presentazione del libro “Profili di Diritto Internazionale dello Sport” di Carlo Rombolà, avvocato del foro di Roma che da diversi anni si occupa di diritto sportivo.

L’apertura dell’incontro spetterà al Presidente C.R. CONI Calabria, avv. Maurizio Condipodero al quale seguiranno gli interventi della dott.ssa Angela Busacca, docente di diritto sportivo presso l’Università degli studi Mediterranea, della dott.ssa Maria Josè Bravo Bosch, profesora titùlar presso l’Università di Vigo e dell’avv. Antonino Quattrone, consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria.

Si ricorda che alla stesura del libro hanno contribuito Marco Iaria per la prefazione, Marco Ferrante, Antonino Quattrone e Mario Vigna, realizzando un’analisi chiara, puntuale e di supporto per coloro che si avvicinano al diritto internazionale dello sport e per chi già opera in questo settore.

Non solo aspetti giuridico-ordinamentali ma un vero e proprio commento al rapporto tra lo sport e il diritto internazionale ed europeo, focalizzando l’attenzione su tematiche dalla rilevanza indiscussa quali doping, razzismo e ancora marketing dello sport e diritti d’immagine degli sportivi.

Tutto questo nella presentazione presso la Scuola Regionale dello Sport Calabria in cui verranno, inoltre, riconosciuti ai partecipanti n.3 crediti formativi ordinari.